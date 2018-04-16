Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Организаторы «химатаки» в Думе арестованы - постпред Сирии в ООН
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Вкус детства: любимые сладости 90-х
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Губин, Хлебникова, Азиза - чем сейчас живут забытые звезды 90-х
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде
Представлен рабочий вариант нового логотипа РФПЛ (фото)
Губин, Хлебникова, Азиза - чем сейчас живут забытые звезды 90-х
Николь Кидман блистала на музыкальной премии в Лас-Вегасе
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
14:06 (мск), источник: 365info.kz

Застройщика «Абу-Даби Плазы» оштрафовали за незаконную свалку

В Астане природоохранная полиция зафиксировала факт вывоза мусора со стройки многофункционального комплекса «Абу-Даби Плаза Астана» в жилой массив «Ильинка».

Задержаны водители, допустившие выгруз строительного мусора в неустановленном месте — в поселке Уркер по улице Р. Есимжановой. Об этом сообщают в местной полицейской службе столичного ДВД. Трое водителей оштрафованы за нарушение правил благоустройства на суммы от 48,1 тыс. до 72,15 тыс. тенге.

Компания-подрядчик за то же правонарушение оштрафована на 72,15 тыс. тенге. Застройщик «Абу-Даби Плазы» — филиал компании Arabtec Consolidated Contraktors Limited — привлечен к административной ответственности за засорение городской территории строительными отходами, образование свалки, отсутствие контроля за производством работ.

На застройщика наложен штраф в 240,5 тыс. тенге (300 МРП). С начала года в Астане за выгруз мусора, снега и слив нечистот в неустановленных местах к административной ответственности привлечены 163 водителя. Общая сумма наложенных штрафов превысила 4 млн тенге.

Все новости региона
Торегали Тореали сидит на допинге - бывший продюсер певца
Рубль умеренно слабеет в ожидании новых санкций из-за Сирии
Центробанк снял ограничение на повышение ключевой ставки
Футбольный клуб вернет деньги свидетелям его разгрома
Маск придумал необычный способ сохранения второй ступени ракеты
Аваков представил «тактику мелких шагов» по возвращению Донбасса
Как выглядит Везувий из космоса (фото)
Названы страны с идеальными пляжами
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии Первую церемонию вручения премии «Золотая арка» посетили звезды российского кинематографа
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь