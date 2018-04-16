Застройщика «Абу-Даби Плазы» оштрафовали за незаконную свалку

Задержаны водители, допустившие выгруз строительного мусора в неустановленном месте — в поселке Уркер по улице Р. Есимжановой. Об этом сообщают в местной полицейской службе столичного ДВД. Трое водителей оштрафованы за нарушение правил благоустройства на суммы от 48,1 тыс. до 72,15 тыс. тенге.



Компания-подрядчик за то же правонарушение оштрафована на 72,15 тыс. тенге. Застройщик «Абу-Даби Плазы» — филиал компании Arabtec Consolidated Contraktors Limited — привлечен к административной ответственности за засорение городской территории строительными отходами, образование свалки, отсутствие контроля за производством работ.



На застройщика наложен штраф в 240,5 тыс. тенге (300 МРП). С начала года в Астане за выгруз мусора, снега и слив нечистот в неустановленных местах к административной ответственности привлечены 163 водителя. Общая сумма наложенных штрафов превысила 4 млн тенге.