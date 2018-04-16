«Национальный аэропорт Минск» стал вторым в Европе

OAG — исследовательская компания со штаб-квартирой в Великобритании, предоставляющая наиболее достоверную цифровую информацию о статусе рейсов аэропортам, авиакомпаниям, обслуживающим компаниям, связанным с туризмом, самолетостроительным компаниям, консультантам по всему миру.

РУП «Национальный аэропорт Минск» — первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.