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19:57 (мск), источник: Ежедневник.by

«Национальный аэропорт Минск» стал вторым в Европе

Согласно данным отчета исследовательской группы OAG по регулярности полетов за март текущего года аэропорт Минска занял пятое место на международном уровне и второе место на региональном уровне (Европа).

Источник: Ежедневник.by

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

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OAG — исследовательская компания со штаб-квартирой в Великобритании, предоставляющая наиболее достоверную цифровую информацию о статусе рейсов аэропортам, авиакомпаниям, обслуживающим компаниям, связанным с туризмом, самолетостроительным компаниям, консультантам по всему миру.

РУП «Национальный аэропорт Минск» — первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.

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