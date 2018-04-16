Доллар продолжил падение, евро немного окреп — курс валют в Узбекистане

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей опустился на 17,73 сума и составил 8077,26 сума.

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Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

Таким образом, американская валюта демонстрирует падение уже восьмую неделю подряд.

Между тем официальный курс евро прибавил 23,47 сума и составил 9960,07 сума.

Рубль опустился на 11,36 сума и стоит 128,01 сума.