Доллар продолжил падение, евро немного окреп — курс валют в Узбекистане
Центральный банк Узбекистана с 17 апреля установил новый обменный курс американской и европейской валют.
Центральный банк Узбекистана с 17 апреля установил новый обменный курс американской и европейской валют.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей опустился на 17,73 сума и составил 8077,26 сума.
Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.
Таким образом, американская валюта демонстрирует падение уже восьмую неделю подряд.
Между тем официальный курс евро прибавил 23,47 сума и составил 9960,07 сума.
Рубль опустился на 11,36 сума и стоит 128,01 сума.
Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через