Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Boeing отреагировал на подготовку ответных санкций РФ против США
В России построили тягач «Вощина-1»
Женщина рассказала о том, что пережила, родив девочку с альбинизмом
Участник «Comedy Баттл» умер от сердечной недостаточности
Поклонники упрекнули Полину Гагарину в излишней худобе
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Boeing отреагировал на подготовку ответных санкций РФ против США
Глава Франции выдвинул обвинение России
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Трампу объяснили чем опасен удар по ПВО РФ в Сирии
СМИ: Ющенко рассказал, чего боится Путин
Поклонники упрекнули Полину Гагарину в излишней худобе
Семья, музыка, юмор — в чем преуспел Иван Ургант за свои 40 лет
СМИ приоткрыли завесу тайны над возможностями системы ПВО С-500
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
17:12 (мск), источник: Sputnik

Доллар продолжил падение, евро немного окреп — курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана с 17 апреля установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ЦБ: $ 62.2794   +0.85 € 76.8403   +1.09 ММВБ: $ 62.1000   +0.05 € 76.8950   +0.34
Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей опустился на 17,73 сума и составил 8077,26 сума.

Читайте также
Узбекистанцы назвали основные факторы, мешающие развитию бизнеса

Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

Таким образом, американская валюта демонстрирует падение уже восьмую неделю подряд.

Между тем официальный курс евро прибавил 23,47 сума и составил 9960,07 сума.

Рубль опустился на 11,36 сума и стоит 128,01 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Все новости региона
 В Узбекистане начали тестировать новую школьную форму
Дина Рубина: чего греха таить, я ташкентский человек, но это не мой Ташкент
Москва и Пекин осудили ракетный удар по Сирии
Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
Мосгорсуд оставил в СИЗО совладельца группы «Сумма»
Трамп обвинил Россию и Китай в игре с девальвацией валют
Чем владеют богатейшие депутаты России
Мосгорсуд отменил приговор врачу Елене Мисюриной
Союзмолоко рассказало о последствиях запрета сухого молока
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие Популярный телеведущий рассказал, что объединяет его с Аллой Пугачевой, и поделился мыслями о будущем телевидения
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь