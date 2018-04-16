Мединский попросил «Ленфильм» вернуть выданный в 2013 году кредит ВТБ

«Хотел бы попросить менеджмент “Ленфильма” обратить внимание на то, что вы успешно обслуживаете кредит ВТБ, пора бы уже возвращать. У вас есть для этого возможности. Мне Антон Силуанов (министр финансов — ИФ) пишет письма постоянно по этому поводу. Возвращайте деньги. Кино вы научились делать очень хорошее», — сказал министр на заседании итоговой коллегии ведомства в понедельник.