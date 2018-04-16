Радио и телевидение приостановит свою работу в Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Радио и телевещание на отечественных каналах будет приостановлено 18 апреля, сообщается на сайте АО «Казтелерадио».

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«Завтра, 18 апреля в Казахстане приостановят работу радио и телеканалы. Планово-профилактические работы 18.04.2018 года с 03:00 до 17:00 по времени Астаны», — сообщили в компании.

Отмечается, что приостановка спутниковой и эфирной сети телерадиовещания проводится в связи с планово-профилактическими работами с пропаданием телевизионного и радио сигнала.