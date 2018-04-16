Радио и телевидение приостановит свою работу в Казахстане
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Во время
АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Радио и телевещание на отечественных каналах будет приостановлено 18 апреля, сообщается на сайте АО «Казтелерадио».
«Завтра, 18 апреля в Казахстане приостановят работу радио и телеканалы.
Отмечается, что приостановка спутниковой и эфирной сети телерадиовещания проводится в связи с
АО «Казтелерадио» является национальным оператором телерадиовещания и осуществляет деятельность по распространению теле-, радиоканалов посредством спутникового и эфирного телерадиовещания.