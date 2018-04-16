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19:55 (мск), источник: Sputnik.by

Россельхознадзор обвинил Беларусь в фальсификации данных поставок овощей

Проверка Россельхозадзора выявила, что с момента введения Россией «контрсанкций» резко возросли поставки плодовой и овощной продукции из Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Россельхознадзор обвинил Беларусь в фальсификации государственной статистики поставок плодоовощной продукции из третьих стран, об этом говорится в соответствующем пресс-релизе ведомства.

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«Россельхознадзором проведен многосторонний анализ поставок плодовоовощной продукции в Беларусь, который выявил факт манипуляции белорусской стороной статистических данных относительно объемов ввоза и стран происхождения продукции», — говорится в заявлении.

Анализ провели, основываясь на открытых источниках, в частности, по статистическим материалам ITC (Международной конференции по торговле и развитию ООН) — UN COMTRADE, которые касаются получения данных о допущенных Беларусью нарушениях в системе контроля безопасности реэкспортной, в том числе санкционной для России, плодоовощной продукции из третьих стран.

Согласно результатам проведенного анализа, когда в августе 2014 года Россия ввела «контрсанкции», в Беларусь резко возросли поставки плодовой и овощной продукции. Если в 2013 году поставки в сумме не превышали 606,4 млн долларов, то в 2014 объемы выросли в два раза и достигли 1 229,6 млн долларов. В 2015 году поставки утроились — до 1865,3 млн долларов. А в 2016 году, когда Россельхознадзор усилил контроль на административной границе и приступил к уничтожению санкционки, закупки такой продукции со стороны Беларуси снизились до 1551 млн долларов.

«При сопоставлении объемов импорта плодоовощной продукции, заявленных в декларациях Беларуси, и полученных из отчетов стран-экспортеров, выявлено резкое несовпадение объемов торговых операций и числа торговых партнеров Беларуси», говорится в пресс-релизе.

Россельхознадзор подозревает Беларусь в фальсификации отчетности даже в случаях, когда наличие торговых операций подтверждается обеими сторонами сделки.

«Россельхознадзор рассматривает возможность присутствия инспекторов службы при осуществлении отгрузок отдельных видов продукции непосредственно на территории Беларуси. В таких случаях партии, прошедшие контроль со стороны Россельхознадзора, не будут подлежать дополнительному контролю при въезде на территорию Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

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 Россельхознадзор обвинил Беларусь в фальсификации данных поставок овощей
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