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20:23 (мск), источник: Интерфакс

Минстрой решил запретить замуровывание кошек в подвалах домов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ приняло решение об обязательном сохранении продухов (специальных отверстий для циркуляции воздуха) в фундаментах многоквартирных домов.

Источник: AP 2018

«Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал», — сообщил заместитель министра Андрей Чибис журналистам в понедельник во время поездки в Курск.

В то же время он добавил, что «по решению общего собрания собственников на эти продухи может быть наложена заградительная сетка для обеспечения воздухообмена в подвальных помещениях».

Зоозащитники ранее неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы, поскольку это приводит к массовой гибели животных, которые оказываются замурованными в подвальных помещениях либо, напротив, не могут туда попасть зимой или спасаясь от какой-либо опасности.

В ноябре 2017 года в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды высказались за внесение изменений в технический регламент для того, чтобы запретить закрывать доступ кошек в подвалы домов.

«Есть очень серьезная проблема, что технические регламенты на сегодняшний день таковы, что подвальные окна закрыты таким образом, что животные не могут ни попасть внутрь, из-за чего плодятся грызуны и это становится настоящей эпидемией, ни выйти оттуда, оказываясь замурованными, что является жестоким обращением с животными», — сказал председатель думского комитета Владимир Бурматов в ходе заседания «круглого стола» с участием зоозащитников.

«Мы сейчас готовим предложение на вице-премьера Дмитрия Козака (по поводу подвалов и технических регламентов — ИФ), чтобы можно было эту ситуацию расширить», — сообщил Бурматов.

Он отметил, что когда закрывают продухи в подвалах, часто там остаются животные, которые продолжительное время находятся там без еды и медленно умирают.

«На мой взгляд, нет никакой проблемы этот технический регламент чуть-чуть поменять для того, чтобы соблюсти и меры антитеррористической безопасности, потому что, по-видимому, в свое время это было именно этим продиктовано, но при этом оставив возможность прохода туда животных, которые могли бы и в зимний период, и в ситуациях, когда что-то угрожает их жизни, туда попадать», — сказал Бурматов.

Он отметил, что к нему лично обращалось несколько зоозащитных организаций Петербурга, которые рассказали ему, что в их городе зачастую саботируются эти техрегламенты, потому что «ленинградцы даже в блокаду подкармливали котов и это было санитарной мерой, которая не позволяла размножаться там грызунам».

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