Минстрой решил запретить замуровывание кошек в подвалах домов
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Министерство строительства и
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Министерство строительства и
«Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал», — сообщил заместитель министра Андрей Чибис журналистам в понедельник во время поездки в Курск.
Зоозащитники ранее неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы, поскольку это приводит к массовой гибели животных, которые оказываются замурованными в подвальных помещениях либо, напротив, не могут туда попасть зимой или спасаясь от
В ноябре 2017 года в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды высказались за внесение изменений в технический регламент для того, чтобы запретить закрывать доступ кошек в подвалы домов.
«Есть очень серьезная проблема, что технические регламенты на сегодняшний день таковы, что подвальные окна закрыты таким образом, что животные не могут ни попасть внутрь,
«Мы сейчас готовим предложение на
«На мой взгляд, нет никакой проблемы этот технический регламент
Он отметил, что к нему лично обращалось несколько зоозащитных организаций Петербурга, которые рассказали ему, что в их городе зачастую саботируются эти техрегламенты, потому что «ленинградцы даже в блокаду подкармливали котов и это было санитарной мерой, которая не позволяла размножаться там грызунам».