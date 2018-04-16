Скромные запросы выросли в цене

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Хотя интерес к поездкам за рубеж растет, туристы по-прежнему вынуждены экономить на путешествиях. Средняя стоимость бронирования хостелов на предстоящие майские праздники выросла в полтора раза. Этому способствовал резкий рост интереса к бюджетным средствам размещения, который также стал причиной повышения стоимости проживания в заграничных хостелах на 37%.

Средняя стоимость бронирования хостелов на международных направлениях на период майских праздников (29 апреля — 9 мая) выросла на 51%, до 14,83 тыс. руб.

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Такие данные приводит Ostrovok.ru. Резкий рост бронирования таких объектов наблюдается и внутри страны: в России средняя стоимость хостелов на праздничные даты выросла на 45%, до 4,53 тыс. руб. Значительный разрыв в стоимости связан с разной продолжительностью поездок. По данным Ostrovok.ru, в российских гостиницах на майских праздниках путешественники собираются провести в среднем на 40% меньше времени (3,5 дня), чем в зарубежных (5 дней).

Хостелы — единственный сегмент гостиничного рынка, показавший резкое увеличение стоимости бронирования.

По расчетам Ostrovok.ru, на зарубежных направлениях средний чек для апартаментов на майские праздники вырос лишь на 1%, до 50,3 тыс. руб., гостиниц категории «три звезды» — на 3%, до 34,2 тыс. руб., «пять звезд» — на 12%, до 78,74 тыс. руб. Отели в категории «четыре звезды» показали снижение по средней стоимости бронирования на майские праздники на 10%, до 42,23 тыс. руб. На российском рынке стоимость сделанного бронирования выросла лишь в сегменте отелей «три звезды» и «четыре звезды». Рост составил 8%, до 11,3 тыс. руб., и 4%, до 19,8 тыс. руб., соответственно. Цена сделанных бронирований в других категориях не изменилась.

Представитель Ostrovok.ru Наталья Радченкова связывает рост стоимости бронирований хостелов со стремлением туристов сэкономить в период майских праздников.

Увеличение интереса к бюджетным средствам размещения на период майских праздников заметили и в OneTwoTrip. По расчетам компании, за год доля хостелов и апартаментов в структуре бронирования на праздничные даты выросла с 6% до 8%, гостиниц категории «три звезды» — с 13% до 18%. О том, что российские путешественники вынуждены экономить на поездках, выбирая более бюджетные варианты, свидетельствуют и данные исследования Boston Consulting Group. Почти 47% респондентов, опрошенных этой компанией, готовы бронировать дешевые хостелы и отели. При этом 26% респондентов заявили, что, несмотря на попытки сэкономить, их затраты на поездки все равно выросли. Расходовать меньше удалось лишь 16% опрошенных.



Эта тенденция хорошо объясняется ростом тарифов именно на бюджетные средства размещения. По расчетам Ostrovok.ru, одна ночь в зарубежных хостелах на майские праздники за год подорожала на 37%, до 2,9 тыс. руб. Гостиницы категории «три звезды» за тот же период увеличились в цене на 10%, до 6,4 тыс. руб. Аналитики связывают это с ростом спроса: в условиях повышенного интереса увеличился тариф. «В предыдущие годы отели были сдержаннее в этом вопросе, боясь потерять клиентов, сейчас ситуация стабилизировалась, платежеспособность улучшилась, соответственно, у отелей появилась возможность улучшить свои показатели», — соглашается директор гостиничного направления OneTwoTrip Максим Карауш.

Подорожание отелей происходит вместе с общим ростом интереса к поездам на майские праздники. По наблюдениям аналитиков Momondo, число запросов на авиабилеты на эти даты за год выросло на 44%. При этом 78% путешественников планируют отправиться за рубеж, 22% рассматривают путешествия по России. Аналогичный тренд прослеживается и на организованном рынке. По расчетам Travelata.ru, наиболее популярное направление пакетных поездок на праздники — Турция, куда собираются 35% клиентов компании. Годом ранее доля страны составляла 24%. Интерес к России, напротив, ослаб: доля внутренних поездок сократилась с 16% до 7%. Размер среднего чека за год при этом скорректировался незначительно. Для путешествий за рубеж он составляет 75 тыс. руб. (на 1,3% больше чем годом ранее), по России — 31 тыс. руб. (рост на 3,3%).



Александра Мерцалова