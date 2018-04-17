Более 20 тысяч казахстанцев нашли работу на электронной бирже труда

Источник: Informburo.kz

С начала 2018 года более 20 тысяч казахстанцев устроились на работу с помощью электронной биржи труда, сообщает «Хабар 24».

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Единая цифровая платформа связана с Центрами занятости населения. За три месяца на сайте enbek.kz разместили более 25 тысяч вакансий и 75 тысяч резюме. По данным портала, наиболее востребованными остаются профессии в сфере образования, медицины, строительства и обслуживания.

«Трудоустроились люди по разным специальностям. Начиная от сферы услуг, заканчивая финансовым сектором. В основном, это сфера услуг — торговые дома, гостиницы, рестораны, банки второго уровня», — рассказал директор Центра занятости населения Астаны Олжас Омар.

Те, кто ищет работу, признаются, что основной проблемой при трудоустройстве является возраст: сложно работу найти людям предпенсионного возраста и выпускникам вузов и колледжей.

«Молодым предпринимателям хочется найти молодых специалистов, чтобы были с опытом, и было им лет 30, чтоб бегали, летали. Сложно найти молодым, которые закончили колледжи, всем нужен опыт. А у меня опыта хватает, но возраст уже пенсионный. Никто не хочет брать на работу», — говорит безработный житель Астаны Александр Ветвицкий.

По данным Центра занятости, электронная биржа труда объединила 37 частных агентств по трудоустройству, пять наиболее популярных онлайн-площадок по поиску работы и почти 30 тысяч работодателей.

По данным Energyprom, за год число вакансий в Казахстане выросло на 20%. Самыми востребованными на рынке труда стали специалисты-профессионалы, операторы производственного оборудования, сборщики, водители, рабочие промышленности.