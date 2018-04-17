Взлетели до небес

Источник: Reuters

Вслед за скачком курса иностранных валют многие заговорили о росте цен на отдых. Причем как за рубежом, так и внутри России. Однако за минувшую неделю стоимость авиабилетов за границу выросла всего на 1,5%. Портал iz.ru выяснял, стоит ли ждать значительного роста цен на туры, авиабилеты и отели или, может, вообще стоит забыть об отпуске.

Авиабилеты

Стоимость авиабилетов, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается раз в неделю — в ночь со вторника на среду. Ее устанавливает IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), отталкиваясь от курса Центробанка РФ на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. Именно из-за этого на прошлой неделе путешественники практически не ощутили последствий валютного скачка — в понедельник, 9 апреля, евро вырос с 71 до 72 рублей, а во вторник уже до 76. Но так как курс IATA устанавливался по значениям понедельника, то билеты подорожали всего на 1,5%.

Однако уже в ночь на среду, 18 апреля, цены скакнут на 7% — с 72 до 77 рублей за один евро. То есть на каждые €100 стоимости билета россиянам придется выложить дополнительные 500 рублей.

Цены в долларах тоже вырастут — с 59 до 62,5 рублей за доллар (на 6%) или на 350 рублей на каждые $100 долларов стоимости билета.

Читайте также Названы страны с идеальными пляжами

То, в какой валюте номинируются цены — в долларах или евро — зависит от конкретной авиакомпании. Но все европейские перевозчики (и некоторые другие) устанавливают цены именно в евро — так что перелет в Ригу, Берлин или Париж точно подорожает на 7%.

Именно этим курсом будут оперировать глобальные системы бронирования (GDS), куда отдают свои билеты большинство авиакомпаний мира. Из GDS, в свою очередь, получают билеты агентства, как онлайн, так и офлайн.

Правда, эта система касается лишь зарубежных авиакомпаний, которые номинируют цены в долларах или евро. Теоретически из-за роста курса валют цены на авиабилеты российских перевозчиков измениться не должны. Однако, по словам PR-менеджера сервиса путешествий Туту.ру Тимура Юсупова, роста цен на билеты отечественных авиакомпаний всё равно не избежать.

Российских авиакомпаний, хоть и в меньшей степени, колебания курса всё равно коснутся. Например, для них вырастут аэропортовые сборы в зарубежных аэропортах, которые выставляются в долларах или евро. Это довольно значительная часть стоимости, особенно в тех случаях, когда речь идет о недорогих билетах. Тимур Юсупов PR-менеджер сервиса путешествий Туту.ру

Отечественные авиакомпании могут поднять цены на тех маршрутах, где конкурируют с иностранными перевозчиками.

— Это же бизнес, а значит, смысла держать низкую цену, по сути демпинговать, когда у конкурентов цены сильно выросли, просто нет, — добавил Юсупов.

Отели

В отличие от билетов, у отелей системы, близкой к GDS, нет, так что здесь всё более индивидуально. То есть цены на размещение в отелях, скорее всего, будут меняться в прямой зависимости от курса валют. При этом отельные сети, видя падение интереса со стороны россиян, могут запустить специальные стимулирующие акции — например, две ночи по цене трех или бесплатное повышение класса номера.

Эксперт по программам лояльности, главный редактор портала Aviablogger Константин Парфенённок отмечает, что цены на проживание могут вырасти и в сетевых отелях в России.

Какого-то глобального повышения цен я бы не ждал, но небольшая корректировка возможна. Хоть цены на номера в отелях номинированы в рублях, сетевые отели, тем не менее, частично зависят от иностранных поставщиков. Константин Парфенённок

Если поездка уже запланирована, то стоит задуматься об оплате брони гостиниц, однако главное здесь — руководствоваться тем, в какой валюте выставлен счет.

— Если в рублях, то независимо от срока проживания спешить с оплатой не стоит. Если в валюте, то стоит дождаться комфортного курса и обменять рубли на нужную сумму в евро или долларах. Условно, если забронирован отель за €1000 в августе в Европе, то не стоит прямо сейчас его оплачивать, а лучше подождать подходящего курса до заезда в отель, — говорит Парфенённок.

Туры

— Стоимость туров в валюте не изменилась, она на прежнем уровне. Кроме того, многие отели, чтобы подстегнуть спрос со стороны российского рынка, дают дополнительные скидки на отдельные даты в начале сезона. Если говорить о стоимости туров в рублях, то корректировка происходит ровно настолько, насколько меняется курс, — рассказали порталу iz.ru в пресс-службе туроператора «Библио-Глобус».

Слова коллег подтверждает и PR-директор TEZ Tour Лариса Аханова. Она отмечает, что все бронирования сейчас идут в штатном режиме, снижения спроса на туры за рубеж нет.

Напротив, некоторых туристов рост курсов валют в последние дни подстегнул к максимальной оплате туров. А многие туристы уже успели спланировать летний отдых, воспользовавшись акциями раннего бронирования. Лариса Аханова

По словам эксперта, в этом году туристы стремятся заранее забронировать туры на летний период по акциям раннего бронирования. Это также дает им возможность выкупить места в востребованных отелях, в которых в сезон просто не протолкнуться.

Аханова отмечает, что скидки по раннему бронированию достигают 20−30%. Также эти акции периодически включают бесплатное повышение категории номера или улучшение типа питания.

Читайте также Непотопляемый бизнес. Как валютный скачок изменит рынок туризма

В «Библио-Глобусе» с коллегой из TEZ Tour соглашаются. В пресс-службе компании отмечают, что сегодня в выигрыше оказались туристы, которые воспользовались акцией «Раннее бронирование».

— Безусловно, следует отслеживать курс валют на сайте туроператоров и при заметном снижении лучше оплатить, чтобы быть менее зависимым от валютных колебаний. В первую очередь это стоит сделать тем, у кого стоимость тура не так велика, — рассказал порталу iz .ru представитель туроператора.

При этом от однозначных прогнозов в «Библио-Глобусе» отказываются, однако уточняют, что сильней всего волатильность рубля сказывается на экзотических направлениях. В группе риска Шри-Ланка, Мальдивские острова, Маврикий и Сейшелы.