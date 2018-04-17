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Какого алкоголя могут лишиться россияне
Какого алкоголя могут лишиться россияне
Госдума намерена рассмотреть вопрос об ответных санкциях по отношению к США и другим странам, поддерживающим антироссийские санкции и разделяющим позицию США по Сирии. Соответствующий законопроект был внесен в Думу в пятницу, 13 апреля, а его первое чтение намечено на середину мая. В качестве одной из мер предложено ввести жесткие ограничения на импорт алкоголя. Чего могут лишиться россияне — в материале портала iz.ru.
Русский тариф
Алкогольные санкции — не новый инструмент большой политики. В 1822 году российский император Александр I ввел санкции против Британской империи, выражавшиеся, в частности, в высоком импортном тарифе на пиво. Английское пиво было в России очень популярным. Как писал в стихотворении «Погребок» А. С. Пушкин: «Там, во льду хранится бутылок гордый строй и портера таится бочонок выписной».
Для многих английских пивоварен российский рынок был основным. И пивовары, оказавшись на грани банкротства, даже писали петиции в парламент с требованием начать переговоры об условиях торговли с царским правительством. Огромное количество английского пива застряло на родине, и пивовары пытались продать его на внутреннем рынке с огромной скидкой, давая, например, такие объявления:
«РУССКИЙ ТАРИФ! По причине неожиданных запретительных мер, принятых русским правительством и затрагивающих различные статьи британского экспорта, пивовары Wilson & Allsop из
Вскоре был найден другой выход. Выяснилось, что если в плотное пиво, которое варилось специально для России, добавить большое количество хмеля, который использовался как консервант, то оно легко переносило путешествие морем в Индию. Так родился очень популярный ныне «Индийский светлый эль» (India Pale Ale).
Табак и хмель
В понедельник, 16 апреля, в Госдуме РФ рассматривается законопроект об ответных санкциях против США и их союзников, который, в частности, предусматривает запрет на ввоз американских сигарет и алкоголя, а также аналогичной продукции других иностранных государств, поддерживающих санкции США и позицию США по Сирии.
С сигаретами всё просто — сигареты, имеющие американское происхождение (Marlboro, Winston, Camel
Например, сваренное в РФ пиво Bud или Miller. Как и в случае с сигаретами, бизнес пивоваренных компаний в РФ абсолютно прозрачен и все налоги уплачиваются в стране производства. В Россию завозится небольшое количество т.н. крафтового пива из США, но объем сопоставим с математической погрешностью, и американские пивовары потери этого рынка не заметят. Правда, следует отметить, что подавляющая часть российского крафтового пива варится на американском хмеле сортов Citra, Cascade, Amarillo
Также не заметят санкций и американские виноделы, в частности, из Калифорнии. Один этот штат является пятым крупнейшим производителем вина в мире, но доля калифорнийских вин на российском рынке не превышает 0,5%.
Крепко настояли
Серьезнее ситуация с американским виски — в общем объеме импорта виски в РФ продукция США составляет около 12%, и это более полумиллиона девятилитровых ящиков. Половину этого объема делает виски Jack Daniel, входящий в десятку самых популярных крепких напитков мира. Но здесь вопрос с правообладателями. Например, теннессийский виски Jack Daniel принадлежит американской компании, а вот самый популярный бурбон Jim Beam и ряд других элитных марок бурбонов — японской компании Suntory, равно как бурбон Wild Turkey — итальянской группе Campari. Вроде бы продукты американские, а владельцы — нет, вдобавок эти страны не поддержали бомбардировку Сирии.
Привыкший к этому напитку российский потребитель пострадает. Американский виски — визитная карточка тематических ресторанов, и заменить его будет нечем.
Один из самых популярных крепких спиртных напитков мира ром Bacardi (второе место среди глобальных брендов), а также и лидер российского рынка рома, производится американской компанией в
Крупнейший в мире производитель и экспортер крепких напитков — Великобритания, принявшая участие вместе с США в карательной операции против Сирии. Она производит самый популярный стиль виски, Scotch Whisky, шотландский виски. Кроме того, страна является главным производителем джина в мире.
На сегодняшний день почти половина всего шотландского виски, который присутствует на российском рынке, ввозится в виде балка и разливается внутри страны. Шотландский виски — главный импортный напиток в РФ. Для Британии российский рынок виски весьма важен. Но и для российского потребителя шотландский виски стал привычной составляющей алкогольной корзины.
Также в России весьма популярны ирландские сорта виски, а Bushmills производится в Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании. Правда, бренд принадлежит мексиканской компании Jose Cuervo.
О третьем члене антисирийской агрессивной коалиции, Франции, и говорить нечего — вина Франции с объемом почти 34 млн л занимают третье место по импорту в РФ. Для коньяка Россия — 13-й экспортный рынок. Не самый важный, но потеря его будет весьма чувствительной для Франции. Кроме того, значительная часть так называемых коньяков в России делается из выдержанных французских виноградных спиртов (бренди).
Дьявол в деталях
Предположим, нишу французских вин займет продукция из Латинской Америки, Италии, Германии, Новой Зеландии, ЮАР или Испании (которая и так на первом месте по импорту в РФ). Американский ром заменят на ромы из Доминиканы, Тринидада или других стран Латинской Америки. Но здесь есть нюансы.
Например, США являются крупнейшим поставщиком бочек для выдержки виски и рома во всем мире. 95% всех бочек для выдержки виски в мире (шотландского, ирландского, японского) и почти 100% бочек для производства рома — из США, это бывшие в употреблении бочки
Иными словами, если трактовать предполагаемые санкции максимально широко, то российский потребитель может лишиться почти всего элитного крепкого спиртного и значительной части вина.
От подобных ограничений пострадают прежде всего тысячи российских сотрудников импортирующих компаний и далее — по цепочке (розничная торговля, рестораны, бары), до потребителя и бюджета в виде огромных потерь от импортных пошлин, НДС при торговле
Не секрет, что путь от ввоза продукта до полки магазина и винной карты ресторана или бара очень сложен и затратен. Для того чтобы хорошо залистоваться в супермаркете или ресторане, составляются сложнейшие контракты, в которых оговариваются жесткие штрафные санкции за срыв условий поставки.
Предположим,