Россияне переводят вклады в госбанки

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Две трети всех вкладов россиян хранятся в госбанках, и за последние два года переток средств из частных кредитных организаций усилился, показали подсчеты «Эксперт РА» для «Известий». Общий объем банковских депозитов граждан оценивается в 25,4 трлн рублей, примерно 18,8 трлн из них хранятся в финансовых организациях с госучастием. Тенденцию подтвердили и в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Из-за массового отзыва лицензий россияне боятся потерять деньги в маленьких банках и выбирают более надежные, считают эксперты. Но в комитете Госдумы по финрынку опасаются, что это может привести к монополизации рынка, поэтому государство должно предложить новые механизмы для усиления конкуренции.

По состоянию на март 2018 года на депозитах находится 25,4 трлн рублей россиян.

Около 74% всех средств граждан размещены в банках с госучастием, подсчитали для «Известий» в «Эксперт РА». По расчетам НРА, эта доля чуть меньше — 72%.

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Тенденция перетока депозитов физлиц из частных банков в государственные сохранялась в течение двух последних лет: в 2016 году на них приходилось 62−64% всех вкладов, в 2017 году — 64−66%. Аналогичная картина и в сегменте юридических лиц — сейчас около 76% их вкладов находится в кредитных организациях с госучастием, а в 2016 году эта доля составляла 67%.

К этому привела масштабная санация банковского сектора, которую ЦБ начал в 2013 году, считает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Количество банков за это время сократилось почти вдвое, отметил он. По данным ЦБ на 1 марта, в России работала 551 кредитная организация.

Россияне хотят сохранить свои деньги и поэтому выбирают более надежный с их точки зрения банк, поясняет глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Система страхования вкладов, которая гарантирует возврат 1,4 млн рублей в случае отзыва у банка лицензии, снижает риски, но не все захотят иметь дело с банкротством и получать свой вклад назад через АСВ, отметил он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что доля госбанков в активах банковского сектора в 2017 году выросла с 59 до 66%.

Она растет в основном за счет органического развития крупных госбанков, например Сбербанка и ВТБ, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Но в 2017 году тенденция усилилась из-за необходимости санировать три крупные частные кредитные организации («ФК Открытие», Промсвязьбанк и Бинбанк), отметил он. Эти банки перешли под контроль ЦБ и АСВ. То есть именно появление «новых госбанков» во многом объясняет наметившуюся тенденцию, согласились в НРА.

Участники банковского рынка вынуждены консолидироваться, небольшие частные банки просто не выдерживают конкуренции, подчеркнул директор по стратегическому развитию УК «Альфа-Капитал» Вадим Логинов. Но конкуренция между госбанками сохраняется и до появления монополии или олигополии еще очень далеко, считает он.

Концентрация в банковском секторе не несет в себе больших рисков, полагает Олег Шибанов. Например, в США или Великобритании на пять крупнейших кредитных организаций приходится 50−53% активов всей системы, подчеркнул он. Между тем, по мнению Анатолия Аксакова, тенденция по увеличению доли государства в банковской системе может привести к монополизации рынка, поэтому нужно предложить новые механизмы, которые будут стимулировать граждан работать с небольшими частными банками. Одним из таких механизмов может стать финансовый маркетплейс, концепцию которого ЦБ представил минувшей осенью, считает Анатолий Аксаков.

Небольшие банки, которые не имеют сегодня широкой офисной сети или передовых мобильных приложений, требующих значительных инвестиций, получат возможность «дотянуться» через готовую инфраструктуру дистанционных продаж до потребителей, рассказали «Известиям» в ЦБ. Там отметили, что запуск проекта «Маркетплейс» позволит конкурировать уже на уровне продукта — размера ставки по вкладу, условий по нему. Как пояснил Анатолий Аксаков, такой подход обеспечит конкуренцию на рынке.