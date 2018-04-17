Бизнес-версию SSJ100 продемонстрировали африканцам

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С 8 по 16 апреля 2018 года компания «Гражданские самолеты Сухого» приняла участие в совместной деловой миссии российских компаний авиационной отрасли в Африку. Заинтересованным компаниям из Кении, Уганды и Нигерии продемонстрирована бизнес-версия самолета SSJ100, находящаяся в эксплуатации у российского авиаперевозчика РусДжет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу АО ГСС.



Деловая миссия российских компаний авиационной отрасли проводилась в рамках мероприятий по развитию кооперации России со странами Африки и продвижению российской продукции на африканские рынки. Организаторами выступили Российский экспортный центр (РЭЦ) совместно с африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк).



Интерьер салона демонстрируемого самолета рассчитан на размещение до 19 пассажиров, при этом он разделен на несколько зон. Первый и второй салоны предназначены для проведения деловых встреч и оборудованы удобной мебелью, современной мультимедийной системой, рабочими столами и поворотно-откатными креслами. Каюта главного пассажира обустроена полноценным рабочим местом и местом для отдыха, а также гардеробом. В хвосте самолета находится отдельная туалетная комната. Сервисная зона включает места для двух бортпроводников, буфетно-кухонный модуль, оснащенный современным оборудованием, туалетную комнату для экипажа и сопровождающих лиц, а также шкаф для размещения вещей пассажиров.