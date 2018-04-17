Инвесторы защищаются золотом
Геополитическая напряженность отливается в котировках.
Геополитическая напряженность отливается в котировках.
Обострение отношений между США и Россией
По итогам торгов пятницы они составили 2303,21 тонны — это максимальный показатель с 1 мая 2013 года. Уверенный рост активов продолжается четвертую неделю подряд, и за это время запасы золота в фондах выросли почти на 60 тонн. Столь стремительно активы фондов не росли с августа 2017 года. Тогда на фоне эскалации напряженности в отношениях между США и КНДР за месяц активы выросли на 73 тонны.
Правда, в этот раз оппонентом для США стала Россия, на которую американские власти возложили ответственность за якобы проведенную химическую атаку в Сирии. В качестве ответной меры в администрации Дональда Трампа рассматривали вариант ракетного удара по позициям сирийских правительственных сил. Российская сторона пообещала сбивать выпущенные по Сирии ракеты, а также уничтожать их носители, если возникнет угроза жизни российских военнослужащих. Жесткие заявления политиков и генералов рынки расценили как готовность США к прямому противостоянию с Россией.
«Спрос на золото подстегивают выросшие в последнее время геополитические риски, риски торговых войн, общий рост волатильности на рынках акций и снижение привлекательности облигаций в силу роста процентных ставок в США и других развитых странах», — поясняет директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов. По словам управляющего активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Валентина Журбы, фундаментального смысла в этом нет, поскольку на долгосрочную стоимость золота влияют другие факторы, но в краткосрочном плане это имеет смысл в силу исторической привычки.
Высокий интерес со стороны профессиональных инвесторов к драгоценному металлу положительно сказывается на его стоимости. 11 апреля цена золота поднималась до максимальной отметки с августа 2016 года — $1365,22 за унцию. Вчера, по данным агентства Reuters, котировки закрепились возле отметки $1350 за унцию, прибавив с начала месяца 2%.
Впрочем, если очевидной эскалации конфликта в Сирии не произойдет, цена снова откатится назад, так как реальные процентные ставки в США продолжают расти, считает Валентин Журба. Экономисты банка Julius Baer прогнозируют, что Федеральная резервная система США объявит о планах четырех повышений ключевой ставки в текущем году на фоне устойчивой динамики ВВП и ожидаемого ускорения инфляции в экономике США. Рост стоимости заимствования и временное укрепление доллара должны оказать достаточное сильное давление на стоимость золота в ближайшей перспективе. «Краткосрочное негативное влияние со стороны цикла повышения ставок ФРС США будет ослабевать в течение года, открывая возможности для средне- и долгосрочных покупок. Устойчивое повышение котировок произойдет, когда опасения по поводу темпов экономического роста вернутся на финансовые рынки и оживят интерес к золоту как к защитному активу», — отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке.
Виталий Гайдаев