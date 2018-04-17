Инвесторы защищаются золотом

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Обострение отношений между США и Россией из-за Сирии вынуждает инвесторов увеличивать долю защитных активов в своих портфелях. Котировки драгоценного металла находятся вблизи максимумов с августа 2016 года, а суммарные активы биржевых золотых фондов превысили 2,3 тыс. тонн — максимальное значение с мая 2013 года. Впрочем, снижение напряженности, а также возобновление подъема процентных ставок в США может на время охладить интерес инвесторов к золоту.

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Последние данные агентства Bloomberg свидетельствуют о том, что активы биржевых индексных фондов, инвестирующих в золото, поднялись до максимальных значений за последние пять лет.

По итогам торгов пятницы они составили 2303,21 тонны — это максимальный показатель с 1 мая 2013 года. Уверенный рост активов продолжается четвертую неделю подряд, и за это время запасы золота в фондах выросли почти на 60 тонн. Столь стремительно активы фондов не росли с августа 2017 года. Тогда на фоне эскалации напряженности в отношениях между США и КНДР за месяц активы выросли на 73 тонны.

Нынешнему бегству инвесторов в защитные активы также способствует противостояние двух ядерных держав.

Правда, в этот раз оппонентом для США стала Россия, на которую американские власти возложили ответственность за якобы проведенную химическую атаку в Сирии. В качестве ответной меры в администрации Дональда Трампа рассматривали вариант ракетного удара по позициям сирийских правительственных сил. Российская сторона пообещала сбивать выпущенные по Сирии ракеты, а также уничтожать их носители, если возникнет угроза жизни российских военнослужащих. Жесткие заявления политиков и генералов рынки расценили как готовность США к прямому противостоянию с Россией.

Золото является классическим защитным активом, в который инвесторы переходят в момент роста геополитической напряженности, отмечают эксперты.

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«Спрос на золото подстегивают выросшие в последнее время геополитические риски, риски торговых войн, общий рост волатильности на рынках акций и снижение привлекательности облигаций в силу роста процентных ставок в США и других развитых странах», — поясняет директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов. По словам управляющего активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Валентина Журбы, фундаментального смысла в этом нет, поскольку на долгосрочную стоимость золота влияют другие факторы, но в краткосрочном плане это имеет смысл в силу исторической привычки.



Высокий интерес со стороны профессиональных инвесторов к драгоценному металлу положительно сказывается на его стоимости. 11 апреля цена золота поднималась до максимальной отметки с августа 2016 года — $1365,22 за унцию. Вчера, по данным агентства Reuters, котировки закрепились возле отметки $1350 за унцию, прибавив с начала месяца 2%.

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