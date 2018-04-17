Хабаровский край получит 24 миллиона на информатизацию здравоохранения

Источник: Восток Медиа

Распоряжение, опубликованное на сайте правительства России, подготовили в Минздраве, его подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Власти распределили межбюджетные трансферты в целях реализации приоритетного проекта «Электронное здравоохранение».

«За счёт внедрения информационных технологий медицинские организации должны обеспечить ведение документации в электронном виде, а также интеграцию с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения для реализации электронных услуг в личном кабинете пациента “Моё здоровье” на едином портале государственных услуг», — сообщается в пояснительной записке к документу.

Деньги поступят в 75 российских регионов. Хабаровскому краю достанется 24 миллиона рублей. Самую большую поддержку среди субъектов ДФО получит Приморский край — 52 миллиона рублей.

«Мы впервые выделяем деньги, чтобы в каждой поликлинике, каждой больнице или другом медицинском учреждении, где оказывается первичная помощь, можно было перейти на электронный документооборот. Это и шаг по повышению качества услуг, и просто удобнее для большого количества людей. Если речь идёт, например, об оказании медицинских услуг, лечении, проведении высокотехнологичных медицинских действий не только в том регионе, где живёт человек, но и в других местах, не нужно будет везти с собой копии истории болезни. Документы будут уже в базе», — прокомментировал решение кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами 16 апреля 2018 года.

Глава правительства отметил, что медучреждения смогут обмениваться электронными медицинскими картами при согласии пациентов. Он также выразил надежду, что нововведения помогут избавиться от очередей и «избыточных бумажек» в сфере здравоохранения.

«Конечно, потребуется время, чтобы выстроить и отладить эту систему по стране. Ситуация в нашем государстве разная, цифровое неравенство, разрыв между регионами, существует. Но, в конечном счёте, мы должны прийти к ситуации, когда в любой точке нашей страны такого рода услуги в электронной форме будут оказываться любому гражданину нашего государства», — резюмировал Дмитрий Медведев.