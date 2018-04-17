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04:30 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край получит 24 миллиона на информатизацию здравоохранения

Российский кабмин разделил между регионами страны два миллиарда рублей из резервного фонда. Деньги на местах должны будут потратить на внедрение медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Источник: Восток Медиа

Распоряжение, опубликованное на сайте правительства России, подготовили в Минздраве, его подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Власти распределили межбюджетные трансферты в целях реализации приоритетного проекта «Электронное здравоохранение».

«За счёт внедрения информационных технологий медицинские организации должны обеспечить ведение документации в электронном виде, а также интеграцию с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения для реализации электронных услуг в личном кабинете пациента “Моё здоровье” на едином портале государственных услуг», — сообщается в пояснительной записке к документу.

Деньги поступят в 75 российских регионов. Хабаровскому краю достанется 24 миллиона рублей. Самую большую поддержку среди субъектов ДФО получит Приморский край — 52 миллиона рублей.

«Мы впервые выделяем деньги, чтобы в каждой поликлинике, каждой больнице или другом медицинском учреждении, где оказывается первичная помощь, можно было перейти на электронный документооборот. Это и шаг по повышению качества услуг, и просто удобнее для большого количества людей. Если речь идёт, например, об оказании медицинских услуг, лечении, проведении высокотехнологичных медицинских действий не только в том регионе, где живёт человек, но и в других местах, не нужно будет везти с собой копии истории болезни. Документы будут уже в базе», — прокомментировал решение кабмина Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами 16 апреля 2018 года.

Глава правительства отметил, что медучреждения смогут обмениваться электронными медицинскими картами при согласии пациентов. Он также выразил надежду, что нововведения помогут избавиться от очередей и «избыточных бумажек» в сфере здравоохранения.

«Конечно, потребуется время, чтобы выстроить и отладить эту систему по стране. Ситуация в нашем государстве разная, цифровое неравенство, разрыв между регионами, существует. Но, в конечном счёте, мы должны прийти к ситуации, когда в любой точке нашей страны такого рода услуги в электронной форме будут оказываться любому гражданину нашего государства», — резюмировал Дмитрий Медведев.

На сайте кабмина также уточняется, что суммы трансфертов для регионов России установлены в соответствии с их заявками.

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