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03:52 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали об удорожании авиабилетов из-за ослабления рубля

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Средние цены на авиабилеты из-за колебаний курса рубля вырастут на 6−7%, при этом почти 60% российских путешественников готовы отказаться от поездки за границу, говорят представители туристических сервисов, опрошенные РИА Новости.

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Источник: Reuters

Как рассказали в туристическом сервисе Туту.ру, в ночь на среду, 18 апреля, в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования составят: 77 рублей за евро и 62,5 рубля за доллар. То есть, пояснили там, на каждые 100 долларов стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 500 рублей.

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Курс IATA устанавливается раз в неделю в ночь со вторника на среду. Он формируется исходя из курса Центробанка РФ по итогам торгов вторника с округлением до 0,5 рубля в большую сторону.

По данным Туту.ру, на минувшей неделе, когда курс рубля резко упал к доллару и евро на фоне новых санкций США против РФ, россияне стали на 10% меньше покупать авиабилеты за рубеж, а бронирования путешествий в Европу упали и вовсе на четверть.

По данным опроса почти 3 тысяч человек, проведенного сервисом путешествий OneTwoTrip, 58% российских путешественников готовы отказаться от поездки за границу в 2018 году из-за высокого курса валют.

«При этом 11% считают курс высоким уже сейчас и отмечают, что из-за этого не планируют зарубежных путешествий. Еще 31% респондентов откажется от отдыха, если курс превысит 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро. Другие туристы готовы пережить и более существенное ослабление национальной валюты, но тех, кто выразил желание поехать за границу при любом курсе, оказалось сравнительно немного — 21%», — рассказали в OneTwoTrip.

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«Результаты опроса подтверждают, что для российских путешественников курс валюты играет большую роль при выборе направлений для путешествия. Впрочем, пока он не достиг той отметки, при которой значительная часть населения готова отказаться от поездок», — прокомментировал руководитель направления пакетных сервисов OneTwoTrip Антон Ким.

«Также мы видим, что туристы за последние годы научились гибко реагировать на различные изменения и при необходимости пересматривают свои предпочтения. Например, ради поездки за границу они готовы сократить продолжительность поездки и расходы на месте, а также готовы выбирать более дешевые гостиницы», — добавил он.

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