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05:11 (мск), источник: НИА Красноярск

Венгерская компания предложила Красноярскому краю сотрудничество для развития животноводства

В рамках Красноярского экономического форума наш край посетила венгерская делегация. Ее представители обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области животноводства со специалистами животноводческой отрасли края.

Источник: НИА Красноярск

Делегацию возглавил генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч. Вместе с ним приехали консул по торгово-экономическим вопросам Тимеа Эндрейтер, региональный директор компании «Хунланд» Алексей Китаин и представитель совместного венгеро-российского предприятия АО «Уральская водная компания» Андрей Пипко.

Во встрече с представителями венгерской делегации поучаствовали замминистра сельского хозяйства и торговли края Сергей Брылев, специалисты ведомства, руководитель службы по ветеринарному надзору края Михаил Килин, генеральный директор организации по искусственному осеменению сельхозживотных ОАО «Красноярскагроплем» Сергей Шадрин, руководители сельскохозяйственных предприятий края.

«Венгрия нацелена на развитие сотрудничества с Россией, которую мы считаем одним из важных торгово-экономических партнеров. Западно-Сибирский район является нашим потенциальным партнером. Надеемся, что наши отношения с Восточной Сибирью также получат развитие», — сообщил, открывая совещание, Сергей Сюч.

Алексей Китаин рассказал о компании «Хунланд», специализирующейся на импорте и экспорте сельскохозяйственных животных, также поделился мыслями по взаимодействию в области животноводства с Сибирским федеральным округом. «Организация является одним из мировых лидеров в сфере торговли крупным рогатым скотом. Ее годовой товарооборот составляет 550 млн евро. В России компания работает более 10 лет, ежегодно продает на территории Российской Федерации до 20 тысяч голов скота молочного направления. В Красноярский край я приехал потому, что рассчитываю на взаимовыгодное сотрудничество», — сказал Алексей Китаин.

Представитель венгерской фирмы выразил надежду, что в нашем регионе найдутся компании, которые захотят создать новое производство или укрупнить уже существующее и с которыми можно реализовать задуманное. Он обратился к заместителю министра сельского хозяйства и торговли края Сергею Брылеву с просьбой посодействовать в поиске таких предприятий.

В свою очередь, Сергей Брылев сообщил о том, что по итогам встречи представит заместителю председателя Правительства края — министру сельского хозяйства и торговли Леониду Шорохову справку для выработки дальнейших решений в этом направлении.

В настоящее время можно сказать, что представителей животноводческой отрасли Красноярского края заинтересовали такие технологии, представленные венгерской компанией, как заготовка кормов (сено и сенаж), кормление в течение года единой кормовой смесью, применение двух видов подстилки при беспривязном содержании коров (песок и солома), создание единого кормового центра для группы предприятий.

Добавим, визит венгерской делегации в Красноярск состоялся с целью знакомства с руководством города и края, проведения встреч с бизнес-сообществом и обсуждения вопросов возможного сотрудничества.

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