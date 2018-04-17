Названы трассы Омской области, на которых начался ремонт
В Сибири начался капитальный ремонт на федеральных и региональных трассах.
В Сибири начался капитальный ремонт на федеральных и региональных трассах.
Ремонт начался на неделю раньше срока, как пояснили в ФКУ «Сибуправтодор», тому способствовали благоприятные погодные условия и серьезный объем подготовительных работ, прошедших в прошлом сезоне.
В Омской области вчера приступили к капитальному ремонту на трех дорожных объектах. Так, ремонт начался на дороге Р-254 «Иртыш»: дорожникам предстоит привести в нормативное состояние участка Южного обхода на 789−800 км на границе Омского и Азовского района. Контракт на проведение работ выиграла компания ООО «Стройсервис» за 288,7 млн рублей.
Стартовали ремонтные работы также на участке 787−805 той же трассы Р-254 в Омском районе. Здесь, согласно госконтракту, положат новое покрытие из
Ремонт начался и в Крутинском районе: на участке 378−390 трассы Р-402 должны устроить верхний слой асфальтобетонного покрытия из
Водителей предупреждают: в местах производства работ действует режим реверсивного движения. Для ориентировки установлены информационные зиты и дорожные знаки.