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08:00 (мск), источник: СуперОмск

Названы трассы Омской области, на которых начался ремонт

В Сибири начался капитальный ремонт на федеральных и региональных трассах.

Источник: РИА "Новости"

Ремонт начался на неделю раньше срока, как пояснили в ФКУ «Сибуправтодор», тому способствовали благоприятные погодные условия и серьезный объем подготовительных работ, прошедших в прошлом сезоне.

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В Омской области вчера приступили к капитальному ремонту на трех дорожных объектах. Так, ремонт начался на дороге Р-254 «Иртыш»: дорожникам предстоит привести в нормативное состояние участка Южного обхода на 789−800 км на границе Омского и Азовского района. Контракт на проведение работ выиграла компания ООО «Стройсервис» за 288,7 млн рублей.

Стартовали ремонтные работы также на участке 787−805 той же трассы Р-254 в Омском районе. Здесь, согласно госконтракту, положат новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальта, установят 12 светофоров. Лот на ремонт участка выиграла компания ООО «Стройсервис», сумма контракта — 511,2 млн рублей.

Ремонт начался и в Крутинском районе: на участке 378−390 трассы Р-402 должны устроить верхний слой асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичного асфальта, нанести разметку термопластиком и установить 36 опор освещения на 382 и 388 км. Победителей аукциона на работы стало Калачинское ДРСУ № 6 за 394,2 млн рублей.

Водителей предупреждают: в местах производства работ действует режим реверсивного движения. Для ориентировки установлены информационные зиты и дорожные знаки.

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