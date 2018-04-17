В тройку самых состоятельных депутатов Госдумы от Башкирии вошли Рифат Шайхутдинов, Иван Сухарев и Алексей Изотов

Рифат Шайхутдинов задекларировал доход в размере 22 млн руб., что вдвое меньше, чем в 2016 году. Он остался единственным башкирским депутатом Госдумы, внесшим в декларацию сведения об имуществе за рубежом: кроме квартиры площадью 433 кв. м и участка в России депутату принадлежит хутор площадью 6,8 тыс. кв. м в Финляндии, а его жене — дом на 176 кв. м в Италии (а кроме того, участок для ИЖС, дом площадью 860 кв. м с бассейном и квартира в России).

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Доход Ивана Сухарева вырос втрое — до 13,8 млн руб., его супруга заработала 7,9 млн руб. У четы Сухаревых по-прежнему нет собственности — половина квартиры площадью 146 кв. м оформлена на ребенка.

Депутат объяснил РБК-Башкортостан рост доходов тем, что отсудил деньги у коллегии адвокатов, в которой работал до избрания в думу (по данным «Ъ-Уфа», речь идет о Финансово-экономической коллегии адвокатов, с которой депутат несколько лет судился в федеральных судах).

Единоросс Алексей Изотов заработал 12 млн руб. — на 1 млн руб. больше, чем годом ранее. Его супруга задекларировала 8,79 млн. Семье принадлежат квартира площадью 100 кв. м и гаражный бокс.

В четыре раза за год — до 5,1 млн руб. — выросло в 2017 году благосостояние справоросса Гаджимурада Омарова, у которого один из самых длинных списков объектов в собственности. Депутату принадлежат девять земельных участков площадью 25 тыс. кв. м, семь домов, площадь одного из которых достигает 3,2 тыс. кв. м.