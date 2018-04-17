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09:52 (мск), источник: СуперОмск

В Омске закрывают на ремонт железнодорожный переезд

С 12 часов дня 17 апреля и до полуночи будет временно закрыт регулируемый железнодорожный переезд в поселке Магистральный.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с производством работ на железнодорожном переезде 17 апреля с 12:00 до 24:00 час. будет временно закрыт регулируемый железнодорожный переезд 6 км 1,2 главный путь направления Входная — Иртышское, расположенный в пос. Магистральном», — сообщили в омской Госавтоинспекции.

В указанное время в ведомстве рекомендуют воспользоваться другим маршрутом — через путепровод в Кировском округе, станция Карбышево-1, в районе улиц 22 Декабря и Семиреченской.

В ГИБДД также призвали омичей быть бдительными на дороге и обращать внимание на временные знаки информационные щиты.

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