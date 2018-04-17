Что будет в курсом валют в Молдове после праздников

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Вот и завершились праздники, пасхальные каникулы у школьников подошли к концу. Жизнь в стране возвращается в рабочее русло. Национальный банк Молдовы установил курс основных валют на вторник, 17 апреля.

Итак, вот курс валют на сегодня.