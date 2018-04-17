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11:25 (мск), источник: Sputnik.md

Что будет в курсом валют в Молдове после праздников

Национальный банк Молдовы установил курс основных валют на 17 апреля, и мы видим, что лей удерживает позиции.

ЦБ: $ 62.2794   +0.85 € 76.8403   +1.09 ММВБ: $ 61.5900   +0.42 € 76.2925   +0.57
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Вот и завершились праздники, пасхальные каникулы у школьников подошли к концу. Жизнь в стране возвращается в рабочее русло. Национальный банк Молдовы установил курс основных валют на вторник, 17 апреля.

Итак, вот курс валют на сегодня.

Доллар США прибавил в цене 1 бан и торгуется по 16 леев 40 бань. Стоимость европейской валюты по-прежнему составляет 20 леев 22 бана. Румынский лей оценивается в 4 лея 33 бана.
Российский рубль продают по 26 банов, а украинская гривна подешевела до 62 банов.

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