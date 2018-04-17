Ростехнадзор нашел нарушения в ходе строительства «Волгоград Арены»

По документам именно эта компания должна была осуществлять строительный контроль при возведении стадиона. Но в ходе плановой проверки — 28 марта 2017-го — специалисты НВУ Ростехнадзора обнаружили на стройплощадке массу нарушений. В частности, не проводился мониторинг поверхностных вод, не было актов о том, как следили за состоянием антикоррозионной и огневой защиты металлических элементов и сварных швов, не было на стройплощадке резервного источника питания, и пешеходную эстакаду начали делать, не завершив работы на вантовой кровле, что создавало угрозу рабочим.