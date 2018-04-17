Ростехнадзор нашел нарушения в ходе строительства «Волгоград Арены»
Автономная некоммерческая организация «Арена-2018» (Москва) заплатит крупный штраф за то, что плохо следила за строительными работами на «Волгоград Арене».
Автономная некоммерческая организация «Арена-2018» (Москва) заплатит крупный штраф за то, что плохо следила за строительными работами на «Волгоград Арене».
По документам именно эта компания должна была осуществлять строительный контроль при возведении стадиона. Но в ходе плановой проверки — 28 марта 2017-го — специалисты НВУ Ростехнадзора обнаружили на стройплощадке массу нарушений. В частности, не проводился мониторинг поверхностных вод, не было актов о том, как следили за состоянием антикоррозионной и огневой защиты металлических элементов и сварных швов, не было на стройплощадке резервного источника питания, и пешеходную эстакаду начали делать, не завершив работы на вантовой кровле, что создавало угрозу рабочим.
В общем, на организацию составили акт и выписали штраф в размере 150 тысяч рублей. АНО «Арена- 2018» попыталась оспорить решение ведомства в Арбитражном суде, но тот оставил решение Ростехнадзора в силе. Тогда компания обратилась в Верховный суд, то и там не нашли оснований для дальнейшего рассмотрения этой жалобы. А значит, организация таки заплатит этот штраф.