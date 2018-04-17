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11:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Иркутский «Добролет» вышел из процедуры банкротства

Авиакомпания рассчиталась с кредиторами.

Источник: AP 2018

Иркутскому ООО «Авиакомпания «Добролет» удалось выйти из процедуры банкротства. Компания рассчиталась с кредиторами, после чего арбитражный суд Иркутской области закрыл дело.

Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел. Согласно документу, ПАО «Сбербанк» обратилось с иском о банкротстве «Авиакомпании «Добролет» год назад. Требования банка после ряда уточнений составили 5,8 млн руб. Уже в январе 2018 года авиакомпания обратилась в арбитраж с ходатайством о прекращении дела в связи с погашением задолженности.

В решении арбитража также указывается, что «Добролет» погасил и долг перед Федеральной налоговой службой — 2,8 млн руб. Требования же одного из индивидуальных предпринимателей на 1,9 млн руб. не были включены в реестр.

Как сообщали Sibnovosti.ru, ООО «Авиакомпания «Добролет» было зарегистрировано в 2006 году. Его учредителями, согласно материалам дела, являются Салават Хамадеев и Юрий Шепель.

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