Иркутский «Добролет» вышел из процедуры банкротства

Источник: AP 2018

Иркутскому ООО «Авиакомпания «Добролет» удалось выйти из процедуры банкротства. Компания рассчиталась с кредиторами, после чего арбитражный суд Иркутской области закрыл дело.

Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел. Согласно документу, ПАО «Сбербанк» обратилось с иском о банкротстве «Авиакомпании «Добролет» год назад. Требования банка после ряда уточнений составили 5,8 млн руб. Уже в январе 2018 года авиакомпания обратилась в арбитраж с ходатайством о прекращении дела в связи с погашением задолженности.

В решении арбитража также указывается, что «Добролет» погасил и долг перед Федеральной налоговой службой — 2,8 млн руб. Требования же одного из индивидуальных предпринимателей на 1,9 млн руб. не были включены в реестр.