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11:23 (мск), источник: VLADNEWS

Прокуратура Приморья выявила 13 незаконных проверок резидентов ТОР

Девять человек привлечены к ответственности.

Источник: VLADNEWS

Прокуратура Приморья за 2017 год и первый квартал 2018 года выявила 13 случаев незаконных проверок резидентов Территорий опережающего развития, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Так, в деятельности органов контроля выявлено 13 нарушений закона, в целях устранения которых принято 15 мер реагирования. Пять должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, четыре лица — к административной ответственности.

Основные нарушения пришлись на такие структуры, как государственная инспекция труда, краевые управления Роспотребнадзора и МЧС России. Среди частных нарушений — факты проверок резидентов без согласования с Минвостокразвития России и проведение внеплановых проверок дольше предусмотренных законом пяти дней.

В Приморье создано четыре территории опережающего развития, где работают уже 69 резидентов. На реализацию мероприятий по созданию объектов инфраструктуры для ТОР предусмотрено свыше 12,5 млрд руб. бюджетных средств, в том числе, более 4 млрд руб. из краевого бюджета.

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