Прокуратура Приморья выявила 13 незаконных проверок резидентов ТОР

Источник: VLADNEWS

Прокуратура Приморья за 2017 год и первый квартал 2018 года выявила 13 случаев незаконных проверок резидентов Территорий опережающего развития, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Так, в деятельности органов контроля выявлено 13 нарушений закона, в целях устранения которых принято 15 мер реагирования. Пять должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, четыре лица — к административной ответственности.

Основные нарушения пришлись на такие структуры, как государственная инспекция труда, краевые управления Роспотребнадзора и МЧС России. Среди частных нарушений — факты проверок резидентов без согласования с Минвостокразвития России и проведение внеплановых проверок дольше предусмотренных законом пяти дней.