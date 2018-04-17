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16:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В прошлом году казанцы в среднем зарабатывали по 45 тыс. рублей в месяц

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). В 2017 году доходы казанцев на душу населения составили 45,5 тыс. рублей. Об этом стало известно из отчета депутатов Казанской городской думы о реализации стратегии развития города до 2030 года. Отчет прошел на 25-й сессии Казгордумы.

В стратегии предусмотрено три основных направления: человеческий капитал, создание комфортных условий для развития людей, а также экономическая основа для востребованности человеческого капитала, рассказал докладчик.

В отчете отмечено, что в прошлом году выросло благосостояние горожан — денежные доходы на душу составили 45 тыс. 515,9 рубля. А среднегодовая численность занятых в экономике казанцев оказалась на уровне 626 тыс. человек. Это позволило нарастить розничный товарооборот казанского бизнеса и оборот общественного питания. В первом случае рост составил 3,5 процента, второй показатель подрос на 3,7 процента.

«В целом, по итогам 2017 года уровень выполнения индикаторов целевого состояния Казани достиг 70,3 процента. Не в полном объеме оказались выполненными 16 из 54 индикаторов. По целому ряду позиций мы имеем перевыполение планов», — отчитались городские чиновники.

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