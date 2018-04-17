В прошлом году казанцы в среднем зарабатывали по 45 тыс. рублей в месяц

В стратегии предусмотрено три основных направления: человеческий капитал, создание комфортных условий для развития людей, а также экономическая основа для востребованности человеческого капитала, рассказал докладчик.

В отчете отмечено, что в прошлом году выросло благосостояние горожан — денежные доходы на душу составили 45 тыс. 515,9 рубля. А среднегодовая численность занятых в экономике казанцев оказалась на уровне 626 тыс. человек. Это позволило нарастить розничный товарооборот казанского бизнеса и оборот общественного питания. В первом случае рост составил 3,5 процента, второй показатель подрос на 3,7 процента.