Российский рынок акций резко подскочил в начале торгов
Российский рынок акций в начале торгов резко вырос на фоне снижения угрозы введения США новых антироссийских санкций.
Российский рынок акций в начале торгов резко вырос на фоне снижения угрозы введения США новых антироссийских санкций.
Индекс Мосбиржи на 11:00 мск вырос на 1,42% — до 2174 пунктов, индекс РТС — на 3,04%, до 1118 пунктов.
Акции Сбербанка на открытии растут на 4,65%, «Норникеля» — на 2,05%, «Русала» — на 5,54%.
Ожидалось, что США введут очередные санкции против России за поддержку сирийского президента Башара Асада. Однако The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп готов отложить очередные антироссийские меры.