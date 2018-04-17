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11:26 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Российский рынок акций резко подскочил в начале торгов

Российский рынок акций в начале торгов резко вырос на фоне снижения угрозы введения США новых антироссийских санкций.

Источник: Reuters

Индекс Мосбиржи на 11:00 мск вырос на 1,42% — до 2174 пунктов, индекс РТС — на 3,04%, до 1118 пунктов.

Акции Сбербанка на открытии растут на 4,65%, «Норникеля» — на 2,05%, «Русала» — на 5,54%.

Ожидалось, что США введут очередные санкции против России за поддержку сирийского президента Башара Асада. Однако The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп готов отложить очередные антироссийские меры.

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