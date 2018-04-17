Российский рынок акций резко подскочил в начале торгов

Источник: Reuters

Индекс Мосбиржи на 11:00 мск вырос на 1,42% — до 2174 пунктов, индекс РТС — на 3,04%, до 1118 пунктов.

Акции Сбербанка на открытии растут на 4,65%, «Норникеля» — на 2,05%, «Русала» — на 5,54%.