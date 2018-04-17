Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Страны G7 призвали Россию «срочно ответить» за Скрипаля
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Лера Кудрявцева устроила сына на работу
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию
Ваш адрес изменятПосле дома и улицы в нем будет планета
«Все это был блеф»: на Украине поняли, зачем США ударили по Сирии
Асад сделал заявление после удара США
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Рианна напугала поклонников странным нарядом
Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию
Юлия Скрипаль выздоровела и разрушила планы Британии - СМИ
Порошенко: сегодня соглашения, завтра продадут
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
11:31 (мск), источник: РИА Крым

Совмин передал Евпатории недостроенный Дом пионеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Совет министров Крыма передал из государственной в муниципальную собственность Евпатории недостроенный Дом пионеров. Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства РК во вторник.

Источник: РИА "Новости"

«Передать безвозмездно из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Евпатория объект незавершенного строительства — Дом пионеров, расположенный на земельном участке площадью 1,5 га, учитываемый в составе казны Республики Крым», — говорится в документе.

Строить объект начали в 1980-х годах, более 30 лет назад. Ранее глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что с тех пор недострой «стал свалкой и общей бедой города». Еще в 2002 году был заключен договор купли-продажи с частным физлицом и был продан не только сам объект, но и территория, на которой он находится.

В 2016 году местная администрация приняла решение о возврате Дома пионеров в собственность Крыма. Летом того же года его вернули министерству имущественных и земельных отношений РК. По словам Филонова, в настоящее время объект находится в аварийном состоянии. Его демонтаж требует специального проекта и затрат на сумму более 40 млн рублей.

Все новости региона
 Ночной 'паровоз': в Симферополе столкнулись пять авто
Ультиматум имени меджлиса*: возможен ли в Киеве 'ЛенуроМайдан'
Власти России подготовились к максимально жестким санкциям США
В России воспользуются техническими решениями Илона Маска
Трамп нашел замену своим военным в Сирии
Взлетели до небес. Как отразится рост курса валют на туризме
Студентов-бюджетников хотят обязать работать в госкомпаниях
Найден самый старый мем в истории
Рубль уверенно растет на фоне отсрочки введения новых санкций
Спорт
«Ак Барс» во 2-м матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом Несмотря на счет в серии, все настраиваются на серьезную борьбу в матчах в Москве, которые пройдут 18 и 20 апреля
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе» Актерская чета снимается в многосерийной остросюжетной драме для канала НТВ
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь