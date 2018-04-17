Совмин передал Евпатории недостроенный Дом пионеров

Строить объект начали в 1980-х годах, более 30 лет назад. Ранее глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что с тех пор недострой «стал свалкой и общей бедой города». Еще в 2002 году был заключен договор купли-продажи с частным физлицом и был продан не только сам объект, но и территория, на которой он находится.