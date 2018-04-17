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16:21 (мск), источник: Daily Storm

США наносят очередной санкционный удар. Чем это грозит?

В понедельник, 16 апреля, Минфин США мог объявить о новых санкциях против России. По словам американского постпреда в ООН Никки Хейли, ограничения грозят компаниям, которые работали с техническим оснащением, якобы связанным с химоружием.

Эксперты считают, что под эту формулировку могут попасть российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России и нефтяные компании.

«Под предстоящие санкции рискуют попасть предприятия ОПК, такие как “Оборонсервис”, “Алмаз-Антей”, даже Росатом, производители технологий двойного назначения (производство продуктов, которые могут быть использованы как в военной, так и в гражданской сферах. — Примеч. “Шторма”). В черном списке могут оказаться и инжиниринговые фирмы, входящие в государственные холдинги и химические компании. Разумеется, речь идет не о “Еврохиме”, производящем удобрения», — предполагает заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

По его мнению, власти США уже наметили политику по расширению санкций против России.

«Там уже понимают, какие отрасли российской экономики должны быть ограничены на мировом рынке. А мы ведь кроме нефти еще и высокотехнологичную продукцию поставляем на мировой рынок, как это ни странно, например — оборудование для строительства атомных электростанций», — отмечает эксперт.

Эксперт по вопросам бюджета и инвестиций Иван Родионов тоже считает, что новые санкции, скорее всего, коснутся именно государственных российских компаний.

«Это будут госкомпании, которые не торгуются (на биржах)», — уточнил он.

Руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташев не исключает, что ограничения могут затронуть крупных российских химических производителей, а также российские сырьевые компании, в том числе «Роснефть». По его мнению, под удар могут попасть и инжиниринговые, и транспортные предприятия, входящие в энергетические холдинги.

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«США хотят выбить российский бизнес с рынков, которые он занял, — в первую очередь в сырьевой сфере, поэтому оттуда и будут выбивать, чтобы занять эти зоны экономики. История с РУСАЛом [алюминиевой компанией Олега Дерипаски] прекрасно показала метод, который обкатывают США», — уверен эксперт.

Константин Ордов также считает, что санкциями Штаты добиваются ухода российских компаний с мирового рынка. При этом, по мнению собеседника «Шторма», у американских властей нет цели «поиграть мускулами и насолить России любым способом».

Ордов полагает, что США, скорее всего, не будут включать в список «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, получивший контракт на восстановление фосфатных месторождений в Сирии, или ООО «Евро Полис».

Последняя компания якобы связана с миллиардером Евгением Пригожиным.

По данным СМИ, «Евро Полис» претендовал на контракты по добыче газа и всей нефти на отвоеванной Россией сирийской территории.

«Дело в том, что эти компании играют в России и не используют иностранную валюту. Для этих фирм новые ограничения вряд ли создадут больше проблем, чем уже есть. Тем более что сами Тимченко и Пригожин уже находятся под санкциями. Да и ударяя по ним, США не решают ни одну из поставленных задач. Санкции против так называемых близких друзей Владимира Путина не показали ожидаемого эффекта: сигнал был принят, но им возместили потери. Второй раз США наверняка не будут так действовать. Я думаю, у американских властей более серьезные интересы — санкции будут вводить против крупных компаний, высокотехнологичных. Для нас это будет большая потеря, а для мирового рынка — большое удовольствие, особенно для американцев», — объясняет Ордов.

Иван Родионов согласен, что на компаниях Тимченко и Пригожина санкции сильно не отразятся.

«Эта группа товарищей, даже если не получит каких-то денег — им компенсируют. Аналогичная ситуация была в Ливии, когда РЖД потеряли деньги. Ну и что — не видел, чтобы Якунин голову пеплом тогда посыпал», — подчеркнул собеседник.

По словам Константина Ордова, под санкции вряд ли попадут строительные компании, поскольку у них нет необходимости брать большие средства по кредитам.

«В этой сфере все достаточно просто: под каждую стройку можно создать свое ООО, и ничего не мешает закрыть его по окончании стройки, чтобы головная компания не получила претензий. Почти невозможно санкциями создать проблемы для конечных бенефициаров», — полагает эксперт.

Скажутся ли санкции на рубле?

Ордов считает, что очередные санкции, скорее всего, снова негативно скажутся на курсе рубля, хотя и не должны привести к обвалу цены валюты, который произошел после введения предыдущего санкционного пакета 6 апреля. Тогда рубль за три дня упал к доллару и евро более чем на 10%. 11 апреля курс доллара достиг 65,05 рублей, а курс евро поднялся до 80,5 рублей.

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Пострадать от очередного падения курса может бизнес, а государство, наоборот, останется в выигрыше. В любом случае получится заработать на падении курса на пересчете валют, купленных за счет избытка нефтегазовых доходов, уверен собеседник.

«На полученные деньги можно будет проиндексировать пенсии и зарплаты бюджетников. Именно поэтому Минфин так вальяжно реагирует на падение курса рубля. Бюджетные проблемы, конечно, будут решены. Но в конечном счете это приведет к снижению реальных зарплат», — пояснил эксперт.

Последние санкции США ввели 6 апреля. Тогда под ограничения попали 24 россиянина — среди них бизнесмены и высокопоставленные чиновники. Также 14 крупных компаний, в том числе алюминиевый монополист РУСАЛ миллиардера Олега Дерипаски.

Андрей Дубровский

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