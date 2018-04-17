В Башкирии уменьшился размер пособия по безработице
В Башкирии средний размер пособия по безработице уменьшился. Данные журналистам сообщили в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ.
В Башкирии средний размер пособия по безработице уменьшился. Данные журналистам сообщили в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ.
В марте эта сумма составила 3 976 рублей. Минимальный размер на сегодня составляет 977,5 рубля, максимальный — 5 635 рублей. На начало апреля такого рода пособие получают в республике 8,2 тысячи человек.
По последним данным, в Башкирии насчитывается порядка 21,4 тысячи безработных. При этом, по информации службы занятости населения, имеет около 44,5 тысячи свободных рабочих мест.