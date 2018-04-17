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14:32 (мск), источник: Om1.ru

Минстрой: Все дороги в Омске будут отремонтированы к 2025 году

В 2018 году омские дорожники займутся ремонтом 37 главных омских дорог.

Сегодня, 17 апреля, на пресс-конференции Фрикель выразил надежду, что к 2025 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Омске приведут в порядок все дороги. Замминистра также подчеркнул, что в 2016 году многие омские дороги были в разрушенном состоянии, однако после выделенных из федерального центра средств дорожные покрытия преобразились.

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В 2018 году планируется отремонтировать 37 главных омских магистралей, конкретно — 950 тысяч квадратных метров.

Александр Фрикель, заместитель министра строительства и ЖКК Омской области:

 — За два года в основном ремонтировались магистрали, где движется общественный транспорт. В предыдущие годы часть дорог была реконструирована и находится в нормальном состоянии. Всего в Омске 9,5 миллионов квадратных метров дорог с твердым покрытием. Из них 3 миллионов квадратных метров дорог к осени в городе будут отремонтированы. Надеюсь, к 2025 году по федеральной программе мы все дороги в Омской области отремонтируем.

Добавим, что в Омской области отремонтируют трассы, ведущие в Омск из Тары, Муромцево, Русской Поляны, Полтавки, Красноярки. Отреставрируют и дорогу Бакбасар — Азово — Шербакуль.

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