Минстрой: Все дороги в Омске будут отремонтированы к 2025 году
В 2018 году омские дорожники займутся ремонтом 37 главных омских дорог.
В 2018 году омские дорожники займутся ремонтом 37 главных омских дорог.
Сегодня, 17 апреля, на
В 2018 году планируется отремонтировать 37 главных омских магистралей, конкретно — 950 тысяч квадратных метров.
Александр Фрикель, заместитель министра строительства и ЖКК Омской области:
— За два года в основном ремонтировались магистрали, где движется общественный транспорт. В предыдущие годы часть дорог была реконструирована и находится в нормальном состоянии. Всего в Омске 9,5 миллионов квадратных метров дорог с твердым покрытием. Из них 3 миллионов квадратных метров дорог к осени в городе будут отремонтированы. Надеюсь, к 2025 году по федеральной программе мы все дороги в Омской области отремонтируем.
Добавим, что в Омской области отремонтируют трассы, ведущие в Омск из Тары, Муромцево, Русской Поляны, Полтавки, Красноярки. Отреставрируют и дорогу Бакбасар — Азово — Шербакуль.