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16:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Из Волгограда начнут летать самолеты в Ростов-на-Дону

Аэропорт Волгограда не перестает радовать своих пассажиров хорошими новостями. Накануне ЧМ-2018 в его географии полетов добавится еще одно направление — теперь можно будет на самолете добраться и в соседний Ростов-на-Дону.

Это, конечно же, сделано для того, чтобы болельщики, которые приедут в Россию на мундиаль, могли быстро и беспрепятственно добираться из одного города, принимающего чемпионат, в другой.

Полеты по маршруту «Волгоград-Ростов-на-Дону» будет осуществлять авиакомпания «Азимут». Для пассажиров будет предоставлено комфортабельное воздушное судне Sukhoi Superjet 100. Первый рейс отправится в полет уже 4 июня. Далее самолеты будут летать в этом направлении по понедельникам и средам.

Напомним, что в Ростове пройдет 5 игр Чемпионата мира, 4 игры группового этапа и 1 игра плей-офф. Играть на ростовском поле предстоит Бразилии, Уругваю, Мексике, Хорватии, и Исландии.

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