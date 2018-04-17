Из Волгограда начнут летать самолеты в Ростов-на-Дону

Это, конечно же, сделано для того, чтобы болельщики, которые приедут в Россию на мундиаль, могли быстро и беспрепятственно добираться из одного города, принимающего чемпионат, в другой.

Полеты по маршруту «Волгоград-Ростов-на-Дону» будет осуществлять авиакомпания «Азимут». Для пассажиров будет предоставлено комфортабельное воздушное судне Sukhoi Superjet 100. Первый рейс отправится в полет уже 4 июня. Далее самолеты будут летать в этом направлении по понедельникам и средам.