Из Волгограда начнут летать самолеты в Ростов-на-Дону

Это, конечно же, сделано для того, чтобы болельщики, которые приедут в Россию на мундиаль, могли быстро и беспрепятственно добираться из одного города, принимающего чемпионат, в другой.
Полеты по маршруту «Волгоград-Ростов-на-Дону» будет осуществлять авиакомпания «Азимут». Для пассажиров будет предоставлено комфортабельное воздушное судне Sukhoi Superjet 100. Первый рейс отправится в полет уже 4 июня. Далее самолеты будут летать в этом направлении по понедельникам и средам.
Напомним, что в Ростове пройдет 5 игр Чемпионата мира, 4 игры группового этапа и 1 игра плей-офф. Играть на ростовском поле предстоит Бразилии, Уругваю, Мексике, Хорватии, и Исландии.