Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Лера Кудрявцева устроила сына на работу
Одежда, в которой невеста принца пришла в церковь, стала хитом
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
Принцы Гарри и Уильям, Марк Цукерберг: как умеют фанатеть звезды
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Государство будет выплачивать страховку только при потере жилья
Известный фигурист решил продать свою квартиру
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
19:36 (мск), источник: РИА Новости

Киев планирует конфисковать активы украинских должников «Газпрома»

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Киев планирует конфисковать собственность должников «Газпрома» в стране, а также активы российской компании за рубежом, заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала ICTV.

Источник: РИА Новости

По его словам, имущество «Газпрома», расположенное на территории страны, власти уже «забрали в государственный бюджет» и теперь ищут собственность украинских должников российской компании.

Как отметил Петренко, у ряда контрагентов есть обязательства перед «Газпромом» и Киев планирует взыскать их в пользу государства. Министр заверил, что законодательство это сделать позволяет.

«В иностранных юрисдикциях, в Европе у “Газпрома” очень много активов, таких активов, которые легко конвертируются в средства. Это газ в хранилищах, ценные бумаги, денежные средства на счетах», — добавил Петренко.

Газовый спор

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа.

«Газпром» заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Читайте также
Среднее газометрическое

Также Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал «Газпрому» штраф за «злоупотребление монопольным положением» на рынке транзита газа в 2009—2015 годах в размере 3,3 миллиарда долларов. Российская компания пыталась оспорить решение, однако в 2016 году украинский суд постановил принудительно взыскать эти средства, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов.

В марте премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что общая задолженность «Газпрома» перед Киевом достигает 8,5 миллиарда долларов.

 Стало известно, кто выпустил ракеты по авиабазе Шайрат
'США – на грани': политолог об отсрочке антироссийских санкций
МЧС назвало предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Большинство американцев высказались за новые санкции против РФ
Вице-президент РЖД уволен после проверки Генпрокуратуры
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
Море разрушает дома в Норфолке (видео)
СМИ: Макрон в беседе с журналистами назвал себя «ровней Путину»
Аист каждый год возвращается к подруге, которая не может летать
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь