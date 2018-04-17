Киев планирует конфисковать активы украинских должников «Газпрома»

Источник: РИА Новости

По его словам, имущество «Газпрома», расположенное на территории страны, власти уже «забрали в государственный бюджет» и теперь ищут собственность украинских должников российской компании.

Как отметил Петренко, у ряда контрагентов есть обязательства перед «Газпромом» и Киев планирует взыскать их в пользу государства. Министр заверил, что законодательство это сделать позволяет.

«В иностранных юрисдикциях, в Европе у “Газпрома” очень много активов, таких активов, которые легко конвертируются в средства. Это газ в хранилищах, ценные бумаги, денежные средства на счетах», — добавил Петренко.

Газовый спор

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа.

«Газпром» заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

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Также Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал «Газпрому» штраф за «злоупотребление монопольным положением» на рынке транзита газа в 2009—2015 годах в размере 3,3 миллиарда долларов. Российская компания пыталась оспорить решение, однако в 2016 году украинский суд постановил принудительно взыскать эти средства, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов.