Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп осознал величайшую ошибку по Сирии: сенатор США
В России построили тягач «Вощина-1»
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
Дочки Канделаки, Навки и другие на вечеринке Tatler
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
У США выбит козырь: эксперт поведал о крахе принципов войны НАТО
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
Принцы Гарри и Уильям, Марк Цукерберг: как умеют фанатеть звезды
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
19:32 (мск), источник: ТАСС

«Русал» приостановил экспорт алюминия через «Трансконтейнер»

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Русал», в отношении которого США ввели санкции, приостановил экспортные перевозки алюминия контейнерами «Трансконтейнера», сообщил журналистам в кулуарах форума TransRussia гендиректор железнодорожного оператора Петр Баскаков.

Источник: РИА "Новости"

«Пока объемы перевозок ["Русала"] в экспортном сообщении приостановлены. Это на нас сильно не сказывается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель «Трансконтейнера» отметил, что контракт между сторонами не расторгнут, он продолжает исполняться, заявки по перевозке алюминия на май «Русал» продолжает формировать.

По его словам, примерно две трети из всего объема перевозимого алюминия по контракту с «Русалом» идет на экспорт. Оставшаяся треть приходится на внутренние перевозки.

Читайте также
Алюминий «Русала» попал под ограничения

«Они на этой неделе дали информацию о том, что приостанавливают [отправку на заводы] порожних контейнеров. Тот металл, который был на колесах, временно “остановлен” до выяснения вопроса по оплате и назначению. При этом контракт продолжается, план на май они заявляют», — уточнил представитель компании.

По его словам, в текущем месяце из запланированного объема перевозок в 3 тысячи контейнеров выполнено только около 700.

Заместитель гендиректора «Трансконтейнера» Виктор Марков отметил, что стороны сейчас совместно прорабатывают различные варианты дальнейшего взаимодействия. После того, как стороны согласуют возможность дальнейшей работы, «Трансконтейнер» планировал получить консультацию «юриста, специализирующегося в области последствий санкционного воздействия на нашу экономику», сказал Марков.

«Только после этого мы будем уже окончательно согласовывать схему и принимать решение о дальнейшем взаимодействии. Мы проводим определенного рода согласования с тем, чтобы минимизировать возможные риски, прежде всего для “Трансконтейнера”. Дальше начинаем работать, если не видим проблем», — отметил он.

Читайте также
США наносят очередной санкционный удар. Чем это грозит?

Санкции против «Русала»

Минфин США внес основного владельца «Русала» Олега Дерипаску и восемь его компаний в специальный санкционный SDN list 6 апреля. В него попали и ряд других российских бизнесменов и компаний. Из пояснений к документу следовало, что власти США предписали американским инвесторам до 7 мая 2018 года избавиться путем продажи или переуступки права неамериканским физическим и юридическим лицам от акций и других активов группы En+, «Группы ГАЗ» и Объединенной компании «Русал». Кроме того, до 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные со всеми 12 компаниями, внесенными в список.

Позже стало известно, что ряд трейдеров, включая Glencore, объявили форс-мажоры по некоторым контрактам на поставку российского алюминия.

Лондонская биржа металлов (LME) с 17 апреля ввела временные ограничения на торговлю алюминием «Русала» из-за санкций США. До этого торговая площадка прекратила листинг первичного алюминия, производимого предприятиями «Русала».

Справка
Как новые американские санкции повлияли на курс рубля и рынок акций Что происходит на фондовом рынке и от чего будет зависеть курс рубля в ближайшее время.
Следите за развитием темы «Новые санкции США»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
 Девушка из Чувашии стала победительницей конкурса "Мисс Россия" (фото)
Как сильно было задето самолюбие президента США, можно только гадать
МЧС назвало предварительную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Большинство американцев высказались за новые санкции против РФ
Вице-президент РЖД уволен после проверки Генпрокуратуры
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
Море разрушает дома в Норфолке (видео)
СМИ: Макрон в беседе с журналистами назвал себя «ровней Путину»
Аист каждый год возвращается к подруге, которая не может летать
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь