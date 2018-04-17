«Русал» приостановил экспорт алюминия через «Трансконтейнер»

Источник: РИА "Новости"

«Пока объемы перевозок ["Русала"] в экспортном сообщении приостановлены. Это на нас сильно не сказывается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель «Трансконтейнера» отметил, что контракт между сторонами не расторгнут, он продолжает исполняться, заявки по перевозке алюминия на май «Русал» продолжает формировать.

По его словам, примерно две трети из всего объема перевозимого алюминия по контракту с «Русалом» идет на экспорт. Оставшаяся треть приходится на внутренние перевозки.

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«Они на этой неделе дали информацию о том, что приостанавливают [отправку на заводы] порожних контейнеров. Тот металл, который был на колесах, временно “остановлен” до выяснения вопроса по оплате и назначению. При этом контракт продолжается, план на май они заявляют», — уточнил представитель компании.

По его словам, в текущем месяце из запланированного объема перевозок в 3 тысячи контейнеров выполнено только около 700.

Заместитель гендиректора «Трансконтейнера» Виктор Марков отметил, что стороны сейчас совместно прорабатывают различные варианты дальнейшего взаимодействия. После того, как стороны согласуют возможность дальнейшей работы, «Трансконтейнер» планировал получить консультацию «юриста, специализирующегося в области последствий санкционного воздействия на нашу экономику», сказал Марков.

«Только после этого мы будем уже окончательно согласовывать схему и принимать решение о дальнейшем взаимодействии. Мы проводим определенного рода согласования с тем, чтобы минимизировать возможные риски, прежде всего для “Трансконтейнера”. Дальше начинаем работать, если не видим проблем», — отметил он.

Санкции против «Русала»

Минфин США внес основного владельца «Русала» Олега Дерипаску и восемь его компаний в специальный санкционный SDN list 6 апреля. В него попали и ряд других российских бизнесменов и компаний. Из пояснений к документу следовало, что власти США предписали американским инвесторам до 7 мая 2018 года избавиться путем продажи или переуступки права неамериканским физическим и юридическим лицам от акций и других активов группы En+, «Группы ГАЗ» и Объединенной компании «Русал». Кроме того, до 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные со всеми 12 компаниями, внесенными в список.

Позже стало известно, что ряд трейдеров, включая Glencore, объявили форс-мажоры по некоторым контрактам на поставку российского алюминия.

Лондонская биржа металлов (LME) с 17 апреля ввела временные ограничения на торговлю алюминием «Русала» из-за санкций США. До этого торговая площадка прекратила листинг первичного алюминия, производимого предприятиями «Русала».