Подсчитан средний чек россиянина в магазине

Источник: РИА "Новости"

Общим ростом средний чек обязан в основном жителям Дальнего Востока, которые в марте стали тратить на 10 процентов больше, чем месяцем ранее. В Центральном и Сибирском округах чек увеличился на 0,8 и 0,2 процента соответственно.

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Россияне продолжают наращивать размер среднего чека в гипермаркетах, видимо, отдавая предпочтение магазинам крупных форматов в целях экономии, говорится в исследовании.

При этом в годовом выражении средний чек вырос на 2,1 процента, что немного не дотягивает до размера накопленной за год инфляции 2,4 процента.