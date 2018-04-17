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19:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитан средний чек россиянина в магазине

Средний чек жителя России за один поход в магазин в марте 2018 года увеличился на 0,9 процента по сравнению с февралем и составил 539 рублей. Об этом сообщается в исследовании аналитического холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

Общим ростом средний чек обязан в основном жителям Дальнего Востока, которые в марте стали тратить на 10 процентов больше, чем месяцем ранее. В Центральном и Сибирском округах чек увеличился на 0,8 и 0,2 процента соответственно.

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Россияне продолжают наращивать размер среднего чека в гипермаркетах, видимо, отдавая предпочтение магазинам крупных форматов в целях экономии, говорится в исследовании.

При этом в годовом выражении средний чек вырос на 2,1 процента, что немного не дотягивает до размера накопленной за год инфляции 2,4 процента.

Ранее «Ромир» выяснил, что уровень личной инфляции россиян в марте оказался оказался вдвое ниже показателя официальной инфляции, рассчитанной Росстатом в размере 0,3 процента.

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