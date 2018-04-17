Рубль снизился к доллару и евро в ходе волатильных торгов вторника

Курс доллара США составил 61,54 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 37 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75,93 руб./EUR1, поднявшись на 20,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 29,69 копейки — до 68,01 рубля.

В первые минуты торгов рубль укреплялся до 60 руб./$1 впервые с 9 апреля — первого дня трехдневного обвала нацвалюты после объявления о новых санкциях против России. На минимуме рубль снижался до отметки 62,0575 руб./$1, таким образом, внутридневной диапазон торгов вторника составил чуть более двух рублей.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль снижается к доллару и евро в ходе волатильных торгов, отыгрывая продолжающуюся угрозу введения антироссийских санкций, в том числе, из-за поддержки Москвой президента Сирии Башара Асада. Трейдеры используют возможность купить валюту по существенно более низкой цене, чем это было несколько дней назад.

ЦБ РФ сообщил, что из-за волатильности на рынке не покупал валюту для Минфина в рамках бюджетного правила всю прошлую неделю (9, 10, 11, 12 и 13 апреля). В понедельник, 16 апреля, первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что покупки валюты для Минфина возобновятся при большей стабильности на рынке. В апреле Минфин планировал купить валюту на рекордные 240,7 млрд рублей. Предполагалось, что ежедневный объем покупок будет эквивалентен 11,5 млрд рублей.

В понедельник уплатой страховых взносов в России стартовал налоговый период апреля. Пиковые выплаты ожидаются 25 апреля, когда уплачивается НДПИ, НДС и акцизы, а также 28 апреля — налог на прибыль.

Цены на нефть эталонных марок увеличиваются в ходе торгов во вторник. Поддержку рынку оказывает напряженная ситуация на Ближнем Востоке, хотя опасения эскалации конфликта несколько ослабли. Также участников рынка беспокоят антироссийские санкции, веденные США на прошлой неделе, поскольку РФ является крупным мировым поставщиком нефти и других видов сырья, отмечает MarketWatch.

Кроме того, трейдеры ждут повторного введения санкций против Ирана, что может дать толчок росту цен на топливо, поскольку страна входит в ОПЕК и добывает значительные объемы нефти.

Котировки июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по Москве увеличились на 0,31% — до $71,64 за баррель. Между тем цены фьючерсных контрактов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялись на 0,09% — до $66,28 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, будут опубликованы позднее во вторник.

Как сообщил «Интерфаксу» ведущий аналитик ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Виктор Марков, рубль слабеет в основных валютных парах после укрепления на торгах понедельника и в первые часы вторника. «Поскольку рубль очень сильно просел на прошлой неделе, в первые три дня торгов, вчера вечером и сегодня утром наблюдалась повышательная коррекция. Но она, скорее всего, уже завершается, и в ближайшее время мы увидим продолжение постепенного ослабления рубля. Полагаю, что курс 60−63 руб./$1 является комфортным для российской экономики, поэтому рубль будет постепенно слабеть, торгуясь именно в этом коридоре», — подчеркивает Марков.

«На валютном рынке выдался крайне волатильный день. В первые минуты после открытия торгов рубль на максимуме коснулся отметки в 60 рублей против доллара. Однако, не получив дальнейшей поддержки со стороны экспортеров и новостного фона, отечественная валюта скорректировалась. Участники рынка активно «заходили» в подешевевшую до недельных минимумов валюту, так как внешние факторы остаются по-прежнему крайне неустойчивыми. Основной вклад в ослабление рубля, судя по всему, по-прежнему вносил нестабильный геополитический фон, так как к концу рабочего дня большинство валют развивающихся рынков отыграли свои потери к доллару, в то время как отечественная валюта вновь находилась в лидерах падения с заметным отрывом от ближайших «преследователей», — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Эйфория в рубле закончилась. Доллар США на протяжении дня рос и вернулся выше 61,7 руб./$1. Границы колебаний в паре “доллар-рубль” в пределах 61,3−63 руб./$1 остаются актуальными. Для пары “евро-рубль” торговый диапазон заключен в рамки 76−78 руб./EUR1. Завтра — среда, по средам Минфин РФ проводит аукционы по размещению ОФЗ. На прошлой неделе аукцион был отменен в связи с высокой биржевой волатильностью, завтрашний пока в календаре есть. Решение провести или отменить аукцион будет показательным — оно даст участникам торгов понимание, уравновесились ли внешние риски», — считает старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии «Московской биржи» (часть сессии по доллару расчетами «завтра» в период с 10:00 по Москве до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 апреля на 1,134 рубля, до 61,1454 руб./$1, и уменьшил курс евро на 99,55 копейки, до 75,8448 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами «сегодня» на торгах «Московской биржи» опустился на 80,36 копейки по отношению к понедельнику и составил 61,3813 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами «завтра» к 19:00 по Москве вторника снизился на 63,38 копейки и составил 61,4814 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 338,537 млн, из которых $1 млрд 147,992 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и $4 млрд 190,545 млн — на сделки с расчетами «завтра».

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Средневзвешенный курс евро расчетами «сегодня» опустился на 83,79 рубля по отношению к понедельнику, до 75,9577 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» к 19:00 по Москве вторника снизился на 69,91 копейки и составил 76,1161 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR719,107 млн, из которых EUR291,468 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и EUR427,639 млн — на сделки с расчетами «завтра».

Банк России провел во вторник, 17 апреля, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 584,3 млрд рублей (при лимите 2,9 трлн рублей) в среднем по ставке 7,22% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 10 апреля, банки разместили в ЦБ 2 трлн 664,9 млрд рублей (при лимите 2,7 трлн рублей) в среднем по ставке 7,22% годовых.

Кроме того, Банк России 17 апреля провел аукцион по размещению восьмого выпуска купонных облигаций (КОБР). Банку России удалось разместить бумаги данного выпуска объемом 115 млрд 057,9 млн рублей по цене отсечения 100% от номинала. При этом объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 700 млрд рублей.