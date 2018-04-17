«Газпром» не смог найти нужных людей
В «Газпроме» недовольны блокировкой Роскомнадзором социальной сети LinkedIn, поскольку она осложнила корпорации поиск квалифицированных специалистов мирового класса.
В «Газпроме» недовольны блокировкой Роскомнадзором социальной сети LinkedIn, поскольку она осложнила корпорации поиск квалифицированных специалистов мирового класса.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в компании.
По словам собеседников агентства, искать сотрудников также становится труднее
LinkedIn — социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. В мире ее пользователями являются более 400 миллионов человек из 200 стран.
В России LinkedIn была заблокирована Роскомнадзором в 2016 году. Соответствующее решение было принято после того, как ведомство не получило от соцсети информации о локализации персональных данных россиян на территории России.