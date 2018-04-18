Турбину положили на лопатки

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

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Попытка консорциума «Роснано», «Ростеха» и «Интер РАО» создать первую в РФ газовую турбину большой мощности пока не увенчалась успехом: образец турбины ГТД-110М на испытаниях разрушился. Решение проблемы затянет проект еще минимум на год, считают источники «Ъ», но решение, ставить на стенд новый образец или пересобрать аварийную машину, еще не принято. Не определено и кто будет дофинансировать проект: источники «Ъ» считают, что инвестировать опять должна «Роснано», но «Силовые машины» Алексея Мордашова, ведущие переговоры о вхождении в проект, уже просили средства у правительства.

Опытно-промышленный образец газовой турбины большой мощности ГТД-110М, который должен стать альтернативой продукции Siemens и GE, разрушился в ходе испытаний в декабре 2017 года, сообщили 17 апреля источники «Ъ» в отрасли и подтвердили участники проекта — «Роснано» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Ростеха».

По словам одного из собеседников «Ъ», причина — дефект роторной части (вращающаяся часть турбины, включающая лопатки, диски и вал), в частности поврежден диск одной из ступеней.

Реанимация закрытого в конце 2000-х годов проекта ГТД-110М связана с тем, что в России нет технологий газовых турбин большой мощности. Это привело к тому, что после западных санкций структуры «Ростеха» не смогли напрямую купить такие турбины для ТЭС в Крыму и реализовали схему непрямой поставки через их перепродажу. По данным «Ъ», стоимость модернизации ГТД-110М — около 1,5 млрд руб., основное финансирование дает «Роснано», которая, по условиям соглашения, несет и все финансовые риски (в компании это не комментировали). В 2012 году ОДК оценивала инвестиции в проект в 2,5 млрд руб., а сроки реализации — в 2,5 года.

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В результате поломки испытания ГТД-110М остановлены. Собеседник «Ъ» утверждает, что решение о том, восстанавливать ли разрушенный образец (принадлежал ОДК) или отправить на испытания новую машину (она, по данным «Ъ», предоставлена «Интер РАО» с Ивановских ПГУ), не принято. «Восстановление займет около года», — утверждает другой источник «Ъ». Ранее испытания планировали завершить к середине 2018 года. В ОДК считают, что поломка не является «фатальной»: «Неисправность может быть устранена, работы уже ведутся». В «Интер РАО» (третий участник проекта ГТД-110М) от комментариев отказались.



Другой собеседник «Ъ» говорит, что нужны еще инвестиции. «Скорее всего, вносить их будет “Роснано”. Но если в проект войдут “Силовые машины”, то “Роснано” может предложить им взять часть инвестиций на себя», — говорит он, не уточнив объем вложений. ГТД-110М требуется дополнительное финансирование, которое может быть закрыто за счет ГЧП, сказал во вторник замглавы «Ростеха» Дмитрий Леликов. Переговоры с внешними заказчиками до испытаний не велись, говорят источники «Ъ».