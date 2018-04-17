Мировая экономика разогналась ненадолго

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Мягкая денежно-кредитная политика в ЕС и бюджетное стимулирование в США и КНР поддержат высокие темпы роста мировой экономики еще два года. С 2020-го темпы роста начнут замедляться, прогнозирует в своем апрельском обзоре Международный валютный фонд (МВФ). Прогноз по РФ остается прежним: ВВП страны вырастет на 1,7% в 2018 году, замедлив рост до 1,5% в 2019-м, далее прирост останется на этом уровне. Влияния последних санкций США в отношении российских компаний оценки МВФ пока не учитывают.

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Прогноз роста мировой экономики от МВФ не изменился по сравнению с январскими оценками — 3,9% в 2018 и 2019 годах (на 0,1 процентного пункта (п. п.) выше показателя 2017 года). Рост в странах с развитой экономикой в ближайшие два года будет выше потенциального, обусловленного нынешним уровнем производительности труда и капитала. «Ожидается, что страны зоны евро сократят избыточные мощности, чему будет способствовать мягкая денежно-кредитная политика, а в США расширительная налогово-бюджетная политика поднимет экономику выше уровня полной занятости», — говорится в докладе. По сравнению с предыдущим прогнозом предполагается, что ВВП развитых стран вырастет в 2018 году на 0,2 п. п. (2,5%) благодаря США, ЕС и Великобритании, на 2019 год показатель не изменился (2,2%).



МВФ незначительно ухудшил прогноз для Канады, стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также ряда развивающихся стран с низким уровнем доходов. При этом динамика ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на 2018 год не пересматривалась (4,9%), а на 2019 год незначительно улучшена — с 5% до 5,1% — благодаря более быстрому, чем ожидалось, восстановлению экономики Бразилии на фоне роста цен на биржевое сырье.



В фонде ожидают, что нефтяные цены в 2018—2019 годах будут колебаться в районе $60 за баррель (в 2018 году — $62,3, в 2019-м — $58,2 за баррель).

Незначительное улучшение прогнозной цены нефти не затронуло прогноза фонда в отношении России, который остался на уровне 1,7% прироста ВВП в 2018 году и 1,5% в 2019-м. Далее рост останется фактически на том же уровне до 2023 года «в силу структурной слабости и негативного эффекта санкций на инвестиции».

Оценивать же влияние пакета апрельских санкций на экономику РФ и ее ближайших партнеров пока преждевременно, заявил во вторник главный экономист МВФ Морис Обстфельд. «Мы видим некоторый эффект на рынке. Возможно, его почувствуют и ближайшие партнеры РФ по СНГ», — сказал он. Агентство Fitch сообщило, что «введенные санкции окажут негативное влияние на кредитоспособность затронутых компаний, даже если российское правительство предоставит им поддержку». «Вероятно, они потеряют часть контрактов и доступ к финансированию, а ослабление их кредитоспособности увеличит кредитный риск для кредитующих их банков», — полагают в Fitch.

Отметим, что и ускорение роста мировой экономики, по данным МВФ, окажется недолгим.

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