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17 апреля, источник: Kazinform

Базовую пенсию увеличат для 135 тысяч костанайцев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С 1 июля 2018 года будет изменен механизм назначения базовой пенсии, что коснётся 135 тысяч пенсионеров по Костанайской области.

Источник: Kazinform

Об этом в ходе брифинга в Службе региональных коммуникаций сообщил руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области Мурат Муратбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день количество получателей пенсионных и социальных выплат по области составляет порядка 200 тысяч человек, в том числе 135 тысяч получатели пенсий.

Как проинформировал М. Муратбеков, в 2016—2017 годах были трижды повышены размеры пенсий и пособий.

«Базовая пенсия выросла в общей сложности на 29%, солидарная — на 32%, пособия на рождение ребенка — на 37%, а по инвалидности и потере кормильца — каждое на 43%. Также с 1 января 2018 года, в соответствии с поручением Главы государства, солидарная или как называют сами пенсионеры трудовая пенсия повышена на 8%, базовая пенсия на 6%», — сообщил М. Муратбеков.

В целом, за последние 19 лет минимальный размер пенсии повысился в 11 раз (с 3 000 до 33 745 тенге), средний размер пенсий в 13 раз (с 4 179 до 56 059 тенге), максимальный размер пенсий почти в 12 раз (с 7 256 до 85,0 тыс тенге). И это без учёта базовой пенсионной выплаты.

Что касается государственной базовой пенсионной выплаты, которая введена в 2005 году, ее получателями на сегодняшний день являются все пенсионеры, достигшие пенсионного возраста.

«Вместе с тем, хотелось бы ещё раз напомнить, что 1 июля 2018 года будет изменен механизм назначения базовой пенсии. Новый механизм предполагает назначение базовой пенсии в зависимости от трудового стажа, накопленного гражданами до 1 января 1998 года и периода их участия в накопительной пенсионной системе после 1998 года, — пояснил М. Муратбеков. — В результате для 47% получателей пенсии по области размер базовой пенсии увеличится почти в 2 раза или до 28 284 тенге, для 44% получателей- от 74 до 100% прожиточного минимума — от 20 930 тенге до 28 284 тенге».

Эти изменения, как сообщил глава ведомства, коснутся всех 2 миллионов пенсионеров по стране, в том числе 135 тысяч пенсионеров по Костанайской области. Также это коснётся и тех, что в 2018 году достигает пенсионного возраста.

Стоит отметить, что сейчас департаментом проводится работа по обеспечению правильности ввода стажа участия в пенсионной системе по всем получателям базовой пенсии, в том числе накопительного стажа.

«Данная работа будет проводиться до июня 2018 года, в июне будет проведен перерасчет базовой пенсии с включением с потребность на выплату с 1 июля 2018 года. Общая сумма дополнительной потребности по республике на 2018 год составила 128 миллиардов тенге, в том числе по Костанайской области — 10 миллиардов», — заключил М. Муратбеков.

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