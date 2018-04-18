Авиаплацкарт

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Авиастроительный концерн Airbus и ателье Zodiac Aerospace объявили о революционной новинке. Для пассажиров экономического класса в самолетах появятся боксы для сна. Они будут расположены на нижней палубе воздушного судна, где сейчас летают грузы и чемоданы пассажиров. Портал iz.ru разобрался, когда можно будет вытянуть ноги при длительном перелете.

Боксы с кроватями

Концепция модулей с пассажирскими спальными местами была представлена на днях в Гамбурге на специализированной выставке Aircraft Interiors Expo 2018. Это крупнейшая в мире площадка, где авиаиндустрия представляет всё то, что нас ждет в самолетах в далеком и не очень далеком будущем.

В чем же суть новинки, которую представили Airbus и Zodiac Aerospace? Если фюзеляж пассажирского самолета разделить пополам, то в верхней его части находится салон для пассажиров, а снизу — грузовой отсек.

Грузы — а это может быть что угодно, от посылок «Почты России» до золотых слитков — перевозят в специальных контейнерах. Вот их-то авторы идеи и предлагают переоборудовать в боксы для сна.

Судя по фото, которое опубликовано на сайте Zodiac Aerospace, спальные места будут представлять собой облагороженный плацкартный вагон РЖД. Пассажир спускается из пассажирского салона на нижнюю палубу, находит свободное место, ложится на кровать, закрывается ото всех шторкой и отдыхает.

Видеореконструкция новых боксов выложена в Twitter компании Safran Group, которой принадлежит Zodiac Aerospace.

При этом модули сделаны так, что авиакомпании сами смогут решать, сколько штук их устанавливать на борт. При необходимости весь отсек можно занять грузовыми контейнерами, и самолет отправится в рейс без спальных мест, или — наоборот.

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Более того, новая система не потребует переоснащения лайнеров — контейнеры с кроватями можно будет загрузить не только в новые, но и в существующие самолеты.

Джефф Пиннер, глава Airbus Cabin & Cargo Program, заявил, что их совместная с Zodiac Aerospace разработка — это «новый подход к пассажирскому комфорту». По его словам, авиастроительный концерн уже обсуждал новинку с некоторыми представителями авиакомпаний, и многие из них высказали заинтересованность в установке таких контейнеров.

Одна из них, например, австралийская авиакомпания Qantas. Ее исполнительный директор Алан Джойс в комментарии Bloomberg сказал, что перевозчик постоянно ищет возможности, как сделать свои сверхдальние перелеты «более терпимыми» для пассажиров.

В марте 2018 года Qantas запустила первый беспосадочный рейс между Австралией и Великобританией: Перт-Лондон. В воздухе самолет находится более 17 часов. По словам Джойса, этот рейс — первый претендент на четырехклассную компоновку салона — первый класс, бизнес, эконом и спальные боксы.

В сообщении Zodiac Aerospace говорится, что первые боксы для сна могут быть установлены на модели Airbus A330 к 2020 году.

Также изучается вопрос создания таких боксов для лайнеров Airbus A350.

Спальная история

Кроватями в современных пассажирских лайнерах сейчас можно удивить лишь того, кто первый раз видит самолет. Практически у всех крупных авиакомпаний кресла бизнес-класса раскладываются в полноценные кровати.

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Кстати, мировая гражданская авиация фактически начиналась со спальных мест. Например, в 30-х годах прошлого века полет из Лондона в Сингапур длился восемь дней и предполагал более 15 промежуточных остановок. Попробуйте просидеть всё это время в кресле.

В 50-х годах на дальние рейсы встала модель Boeing-377 Stratocruiser, и там тоже были спальные места. В 60-х, когда началась эра реактивных лайнеров, салоны разделили на классы, но кровати по-прежнему можно было встретить и в Boeing-707, и даже в советских Ту-104 и Ту-114. Эти самолеты «Аэрофлот» использовал, как правило, на заграничных рейсах. К примеру, в Ту-114 были отдельные трехспальные купе, а пассажирам выдавали подушки и одеяла.

В 70-х так называемый «золотой век авиации» закончился, и полеты постепенно начали превращаться в обыденность. Авиакомпании стали думать о снижении издержек, а авиастроительные концерны — как вместить больше человек в салон. Кровати исчезли из пассажирских лайнеров.

Теперь купить билет эконом-класса может позволить себе практически любой, но с 70-х годов ничего принципиально нового для пассажиров эконома так и не было представлено.

— Есть авиакомпании, где пассажиры первого или бизнес-класса могут воспользоваться душем или посидеть в баре. Все последние разработки в основном касались пассажиров премиальных классов. Пассажир эконома ничего нового много лет не получал. Всё, что он получает, — это кресло и вмонтированный в спинку монитор, а иногда и интернет. Поэтому идея со спальными боксами — она действительно интересная, даже прорывная. И она не такая утопичная, как, например, самолеты со стеклянными полами или что-то подобное, — сказал порталу iz.ru главный редактор специализированного издания «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий.

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Кстати, идея с переоборудованием на нижней палубе спальных мест — не нова. Например, у того же Airbus в моделях А340−600 есть специальные комнаты для отдыха членов экипажа. Они напоминают капсульные отели, которые сейчас есть во многих аэропортах мира. Такие же отсеки есть и в некоторых моделях Boeing-777.

Алексей Синицкий уверен, что спальные места можно будет купить не на весь полет.

— Быстро эвакуироваться из таких боксов будет достаточно проблематично, поэтому в момент взлета и посадки все пассажиры, скорее всего, будут находиться в креслах. А вот когда лайнер на эшелоне — можно идти вниз и отдыхать, — предположил он.

И конечно же, спальных мест на всех пассажиров не хватит. Например, тот же А330 вмещает более 300 человек — вместить для всех кровати невозможно. Поэтому пассажирам придется либо покупать билет на спальные места при бронировании обычного билета, либо бортпроводники смогут продавать эти места уже во время полета.