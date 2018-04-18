«Лунный газ» появится в Приморье
Гелий планируют транспортировать через логистический хаб на территории ТОР «Надеждинская», сообщает DEITA. RU.
Гелий планируют транспортировать через логистический хаб на территории ТОР «Надеждинская», сообщает DEITA. RU.
Выездное заседание комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности проходило 17 апреля в селе
Как рассказала генеральный директор ООО «Газпром газэнергосеть гелий» Любовь Бриш, гелий, произведенный на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) «Газпрома», будет доставляться в логистический центр на территории ТОР «Надеждинская». Перевозка гелия будет осуществляться в жидком состоянии при сверхнизкой температуре (-269°С) в специальных криогенных контейнерах с многослойной вакуумной и азотной изоляцией. Специалисты центра будут проводить комплекс технологических и сервисных процедур с этими контейнерами и отправлять их в порты Дальнего Востока для отгрузки на суда и дальнейшей транспортировки.
Как отметил заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Алексей Козицкий: «Будет создано предприятие мирового уровня. Для Приморского края ввод такого высокотехнологичного предприятия — это событие». При этом, Алексей Козицкий поинтересовался, какой сопутствующий приморский бизнес может подключиться к реализации проекта.
Как отметила Любовь Бриш, что для обеспечения безопасности перевозок, на федеральной трассе запланировано строительство пунктов отдыха водителей. Региональные сервисные компании, в том числе клининговые, по доставке бутилированной воды и т.п., могут быть задействованы в обеспечении работы компании.
Дмитрий Санников.