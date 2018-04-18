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03:26 (мск), источник: ДЕЙТА

«Лунный газ» появится в Приморье

Гелий планируют транспортировать через логистический хаб на территории ТОР «Надеждинская», сообщает DEITA. RU.

Выездное заседание комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности проходило 17 апреля в селе Вольно-Надеждинское, и было посвящено одному, но очень важному вопросу: ходу реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская».

Как рассказала генеральный директор ООО «Газпром газэнергосеть гелий» Любовь Бриш, гелий, произведенный на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) «Газпрома», будет доставляться в логистический центр на территории ТОР «Надеждинская». Перевозка гелия будет осуществляться в жидком состоянии при сверхнизкой температуре (-269°С) в специальных криогенных контейнерах с многослойной вакуумной и азотной изоляцией. Специалисты центра будут проводить комплекс технологических и сервисных процедур с этими контейнерами и отправлять их в порты Дальнего Востока для отгрузки на суда и дальнейшей транспортировки.

Проект создания Логистического центра синхронизирован со строительством Амурского ГПЗ. Его ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год. После выхода ГПЗ на полную мощность по производству гелия — до 60 миллионов куб. м в год — в 2025 году этот центр станет одним из крупнейших гелиевых хабов в мире.

Как отметил заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Алексей Козицкий: «Будет создано предприятие мирового уровня. Для Приморского края ввод такого высокотехнологичного предприятия — это событие». При этом, Алексей Козицкий поинтересовался, какой сопутствующий приморский бизнес может подключиться к реализации проекта.

Как отметила Любовь Бриш, что для обеспечения безопасности перевозок, на федеральной трассе запланировано строительство пунктов отдыха водителей. Региональные сервисные компании, в том числе клининговые, по доставке бутилированной воды и т.п., могут быть задействованы в обеспечении работы компании.

Дмитрий Санников.

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