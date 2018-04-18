Контракт-санкция

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», правительство поручило государственным корпорациям «Роскосмос» и «Росатом» ввести временный запрет на подписание юридически обязывающих документов с зарубежными компаниями, чьи страны ввели санкции в отношении России. Несмотря на жесткую формулировку, нововведение не отразится на ранее заключенных контрактах и соглашениях в космической сфере, но перекроет США доступ к технологиям создания шлюзовых модулей, которые американцы планировали получить в рамках создания международной окололунной станции Deep Space. Для «Росатома» потенциальный запрет на новые контракты с США или странами ЕС может оказаться весьма чувствительным.

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О поручении, подписанном вице-премьером Дмитрием Рогозиным в начале прошлой недели, «Ъ» рассказали источник в аппарате правительства, а также два топ-менеджера предприятий одной из госкорпораций.

По их словам, документ вводит временный запрет на подписание любых юридически обязывающих документов с иностранными структурами, руководство стран которых ввело или поддержало санкции в отношении России.

Документы будет возможно оформить «только в случае принятия политического решения», уточнил один из собеседников. По словам другого федерального чиновника, поручение не распространяется на уже действующие контракты или соглашения (то есть они не будут разорваны или пересмотрены), но усложнит заключение новых договоров: «Зато такой шаг усилит контроль со стороны правительства». При этом уровень международных контактов с такими странами можно будет понизить, продолжает собеседник «Ъ»: достаточно отправить на какое-либо мероприятие менеджеров среднего звена, которые лишь обозначат представительство России. В «Роскосмосе», «Росатоме» и аппарате вице-премьера от комментариев «Ъ» воздержались.

По словам отраслевых источников «Ъ», поручение стало следствием «конфронтационной политики США».

Но даже несмотря на ряд запретов, касающихся, например, поставок электронно-компонентной базы (класса Space и Military), космическая отрасль является одним из примеров успешного международного сотрудничества в условиях санкций: с США и их союзниками в Европе у РФ до сих пор сохраняются важные совместные проекты. Так, Россия осуществляет доставку американских астронавтов на борт МКС, получая от этого ощутимую прибыль (за отправку 36 американцев в космос в 2012—2017 годах NASA заплатило «Роскосмосу» в общей сложности $2,276 млрд).

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России выгодна и поставка жидкостных ракетных двигателей РД-180/181 производства химкинского «Энергомаша», которые устанавливаются на ракеты типа Atlas и Antares: контракты рассчитаны до 2019 года (их стоимость свыше $1 млрд). Не менее важны и поставки ракет-носителей «Союз-СТ» для запуска спутников с космодрома Куру (Французская Гвиана).



Все эти договоренности и соглашения могут быть разорваны — такая возможность описывается в законопроекте о контрсанкциях, который Госдума собирается рассмотреть 15 мая. Вчера Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК заявил, что «всегда надо взвешивать плюсы и минусы»: «Надо понимать, где чистая политика, которая даже может привести к стрельбе себе в ногу, а где на самом деле экономический прагматизм». Поручение господина Рогозина с этим законопроектом не связано, говорит источник «Ъ» в аппарате правительства: «Депутаты рассматривают целый комплекс возможных мер, поручение же носит скорее целевой характер».



Собеседник «Ъ» пояснил, что речь идет об одном из контрактов в рамках проекта международной окололунной станции Deep Space Gateway, который «Роскосмос» и корпорация Boeing намеревались подписать на встрече глав космических агентств в американском Колорадо-Спрингс. Помимо обсуждения конфигурации будущей станции космические чиновники должны были определиться с «зонами ответственности»: так, Россия была готова участвовать в создании шлюзового и обитаемого модулей, а также систем жизнеобеспечения.

«Но американцы заинтересовались не просто возможностью унификации шлюзового модуля, но и захотели получить на руки все технические наработки российской стороны, предложив за это примерно $15 млн, — продолжает собеседник “Ъ”.— По результатам консультаций в правительстве было принято решение этого не допустить “по соображениям технологической безопасности”». По данным «Ъ», в ближайшее время состоится заседание экспортной комиссии, на которой решение о запрете передачи данных технологий США будет оформлено официально.



Определенных данных о том, что поручение правительства скажется на контрактах или контактах «Росатома», у «Ъ» нет (источники «Ъ» не подтверждали получения госкорпорацией каких-либо указаний на этот счет).

Тем не менее потенциальный запрет на новые контракты с США или странами ЕС может оказаться весьма чувствительным для «Росатома».