Контракт-санкция
«Роскосмос» и «Росатом» будут обязаны сократить контакты с миром.
«Роскосмос» и «Росатом» будут обязаны сократить контакты с миром.
Как стало известно «Ъ», правительство поручило государственным корпорациям «Роскосмос» и «Росатом» ввести временный запрет на подписание юридически обязывающих документов с зарубежными компаниями, чьи страны ввели санкции в отношении России. Несмотря на жесткую формулировку, нововведение не отразится на ранее заключенных контрактах и соглашениях в космической сфере, но перекроет США доступ к технологиям создания шлюзовых модулей, которые американцы планировали получить в рамках создания международной окололунной станции Deep Space. Для «Росатома» потенциальный запрет на новые контракты с США или странами ЕС может оказаться весьма чувствительным.
О поручении, подписанном
Документы будет возможно оформить «только в случае принятия политического решения», уточнил один из собеседников. По словам другого федерального чиновника, поручение не распространяется на уже действующие контракты или соглашения (то есть они не будут разорваны или пересмотрены), но усложнит заключение новых договоров: «Зато такой шаг усилит контроль со стороны правительства». При этом уровень международных контактов с такими странами можно будет понизить, продолжает собеседник «Ъ»: достаточно отправить на
Но даже несмотря на ряд запретов, касающихся, например, поставок
России выгодна и поставка жидкостных ракетных двигателей РД-180/181 производства химкинского «Энергомаша», которые устанавливаются на ракеты типа Atlas и Antares: контракты рассчитаны до 2019 года (их стоимость свыше $1 млрд). Не менее важны и поставки
Все эти договоренности и соглашения могут быть разорваны — такая возможность описывается в законопроекте о контрсанкциях, который Госдума собирается рассмотреть 15 мая. Вчера Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК заявил, что «всегда надо взвешивать плюсы и минусы»: «Надо понимать, где чистая политика, которая даже может привести к стрельбе себе в ногу, а где на самом деле экономический прагматизм». Поручение господина Рогозина с этим законопроектом не связано, говорит источник «Ъ» в аппарате правительства: «Депутаты рассматривают целый комплекс возможных мер, поручение же носит скорее целевой характер».
Собеседник «Ъ» пояснил, что речь идет об одном из контрактов в рамках проекта международной окололунной станции Deep Space Gateway, который «Роскосмос» и корпорация Boeing намеревались подписать на встрече глав космических агентств в американском
«Но американцы заинтересовались не просто возможностью унификации шлюзового модуля, но и захотели получить на руки все технические наработки российской стороны, предложив за это примерно $15 млн, — продолжает собеседник “Ъ”.— По результатам консультаций в правительстве было принято решение этого не допустить “по соображениям технологической безопасности”». По данным «Ъ», в ближайшее время состоится заседание экспортной комиссии, на которой решение о запрете передачи данных технологий США будет оформлено официально.
Определенных данных о том, что поручение правительства скажется на контрактах или контактах «Росатома», у «Ъ» нет (источники «Ъ» не подтверждали получения госкорпорацией
Так, США критически зависят от российских поставок услуг по обогащению урана для АЭС (собственных мощностей у США нет). По экспертным оценкам, США импортируют до 95% необходимого урана, и около половины этого объема может приходиться на РФ и Казахстан. Отказ от новых контрактов не скажется на этих поставках, но в долгосрочной перспективе американским потребителям придется замещать «Росатом» другими поставщиками. На рынке природного урана такое замещение возможно (предложение традиционно превышает спрос), а госкорпорация рискует постепенно потерять этот рынок. В случае с ЕС ключевые крупные контракты по строительству АЭС «Росатом» уже подписал (финский проект «Ханхикиви-1» и венгерский «Пакш-2»), но в последнее время «Росатом» акцентировал внимание на рынке сервисных услуг для АЭС Центральной Европы.
Иван Сафронов, Владимир Дзагуто