Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии
Что будет, если «закончились права»
Бывшая девушка Димы Билана беременна
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Кедми о возможном ударе США по ПВО РФ: "Бог в помощь, не завидую"
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо
«Барселона» упустила победу над «Сельтой», дважды ведя в счете
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
02:40 (мск), источник: ТАСС

Госдеп: Россия продлила разрешения на транзитные перелеты авиаперевозчикам США

Разрешения будут действовать до конца октября 2018 года, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Источник: Reuters
Читайте также
В почтовые адреса, помимо домов и улиц, хотят добавить планету

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Министерство транспорта России продлило разрешение на транзитные перелеты американским авиаперевозчикам на трех маршрутах до конца октября текущего года. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента.

«Министерство транспорта проинформировало нас сегодня, что оно продлит до конца октября 2018 года срок действия разрешений американским авиакомпаниям, касающихся операций на трех маршрутах. Несколько американских авиалиний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти транзитные перелеты», — сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Согласно изложенным им сведениям, Минтранс, в частности, «продлил по 20 апреля [нынешнего года] срок действия разрешений на грузовые авиарейсы [американских компаний] из Азии в Европу». «Россия предлагает одобрить … альтернативный этим перелетам маршрут после 20 апреля. Мы консультируемся с американскими авиакомпаниями по [этому] предложению России», — отметил дипломат.

 Девушка из Чувашии стала победительницей конкурса "Мисс Россия" (фото)
Как сильно было задето самолюбие президента США, можно только гадать
Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 «Руслан»
Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
В самолетах установят кровати для пассажиров эконом-класса
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь