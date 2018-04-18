Госдеп: Россия продлила разрешения на транзитные перелеты авиаперевозчикам США
Разрешения будут действовать до конца октября 2018 года, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Разрешения будут действовать до конца октября 2018 года, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве.
ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Министерство транспорта России продлило разрешение на транзитные перелеты американским авиаперевозчикам на трех маршрутах до конца октября текущего года. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента.
«Министерство транспорта проинформировало нас сегодня, что оно продлит до конца октября 2018 года срок действия разрешений американским авиакомпаниям, касающихся операций на трех маршрутах. Несколько американских авиалиний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти транзитные перелеты», — сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США.
Согласно изложенным им сведениям, Минтранс, в частности, «продлил по 20 апреля [нынешнего года] срок действия разрешений на грузовые авиарейсы [американских компаний] из Азии в Европу». «Россия предлагает одобрить … альтернативный этим перелетам маршрут после 20 апреля. Мы консультируемся с американскими авиакомпаниями по [этому] предложению России», — отметил дипломат.