Госдеп: Россия продлила разрешения на транзитные перелеты авиаперевозчикам США

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ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Министерство транспорта России продлило разрешение на транзитные перелеты американским авиаперевозчикам на трех маршрутах до конца октября текущего года. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента.

«Министерство транспорта проинформировало нас сегодня, что оно продлит до конца октября 2018 года срок действия разрешений американским авиакомпаниям, касающихся операций на трех маршрутах. Несколько американских авиалиний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти транзитные перелеты», — сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США.