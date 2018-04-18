Красноярскэнерго готовится к пожароопасному периоду

Сегодня проведена опашка 36 подстанций (0,66 га), выполняется окопка опор воздушных линий электропередачи, проведены проверки всех трансформаторных подстанций встроенных в производственные, общественные и жилые здания на соответствие требованиям пожарной безопасности. Проводится техническое обслуживание стационарных установок пожаротушения, организуются внеплановые инструктажи для всего производственного персонала. В ходе учений отрабатывается оперативное взаимодействие с ГУ МЧС России по Красноярскому краю, органами местного самоуправления.

Напомним, распространенной причиной низовых пожаров является бесконтрольное сжигание сухой травы и мусора. В свою очередь такие пожары могут повредить опоры линий электропередачи и вывести из строя электрооборудование. Результат беспечности и халатности — сбои в электроснабжении целых населенных пунктов и предприятий, травмирование электрическим током людей. В 2017 году произошло 9 пожаров и 1 возгорание, причина — неумышленное повреждение электроустановки, в результате пала сухой травы, перекидывание огня на жилые дома, в том числе на объекты энергетики.