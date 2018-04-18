Красноярскэнерго готовится к пожароопасному периоду
В филиале «МРСК Сибири» (дочерняя компания «Россети») — «Красноярскэнерго» началась реализация противопожарных мер по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в пожароопасный период.
В филиале «МРСК Сибири» (дочерняя компания «Россети») — «Красноярскэнерго» началась реализация противопожарных мер по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в пожароопасный период.
Сегодня проведена опашка 36 подстанций (0,66 га), выполняется окопка опор воздушных линий электропередачи, проведены проверки всех трансформаторных подстанций встроенных в производственные, общественные и жилые здания на соответствие требованиям пожарной безопасности. Проводится техническое обслуживание стационарных установок пожаротушения, организуются внеплановые инструктажи для всего производственного персонала. В ходе учений отрабатывается оперативное взаимодействие с ГУ МЧС России по Красноярскому краю, органами местного самоуправления.
В ежедневном режиме, происходит обмен оперативной информацией по изменению пожароопасной обстановки в крае. На всей территории филиала пройдут субботники.
Уважаемые жители Красноярского края, руководители предприятий и организаций!
Не разводите огонь в охранных зонах ЛЭП и соблюдайте меры противопожарной безопасности при санитарной очистке территорий и нахождении на природе! При угрозе возгорания или повреждения электрических сетей и их неисправностях, представляющих опасность для здоровья, жизни, имущества людей, обращайтесь по телефону горячей линии 8−800−1000−380.