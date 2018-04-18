Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
5 звездных мам, которые гордятся своей неидеальной фигурой
СМИ: в России планируют ограничить права собственников жилья
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Кедми о возможном ударе США по ПВО РФ: "Бог в помощь, не завидую"
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?
ЦСКА вышел вперед в серии 1/4 финала Евролиги с «Химками»
Принцы Гарри и Уильям, Марк Цукерберг: как умеют фанатеть звезды
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
04:42 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярскэнерго готовится к пожароопасному периоду

В филиале «МРСК Сибири» (дочерняя компания «Россети») — «Красноярскэнерго» началась реализация противопожарных мер по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в пожароопасный период.

Сегодня проведена опашка 36 подстанций (0,66 га), выполняется окопка опор воздушных линий электропередачи, проведены проверки всех трансформаторных подстанций встроенных в производственные, общественные и жилые здания на соответствие требованиям пожарной безопасности. Проводится техническое обслуживание стационарных установок пожаротушения, организуются внеплановые инструктажи для всего производственного персонала. В ходе учений отрабатывается оперативное взаимодействие с ГУ МЧС России по Красноярскому краю, органами местного самоуправления.

В ежедневном режиме, происходит обмен оперативной информацией по изменению пожароопасной обстановки в крае. На всей территории филиала пройдут субботники.

Напомним, распространенной причиной низовых пожаров является бесконтрольное сжигание сухой травы и мусора. В свою очередь такие пожары могут повредить опоры линий электропередачи и вывести из строя электрооборудование. Результат беспечности и халатности — сбои в электроснабжении целых населенных пунктов и предприятий, травмирование электрическим током людей. В 2017 году произошло 9 пожаров и 1 возгорание, причина — неумышленное повреждение электроустановки, в результате пала сухой травы, перекидывание огня на жилые дома, в том числе на объекты энергетики.

Уважаемые жители Красноярского края, руководители предприятий и организаций!

Не разводите огонь в охранных зонах ЛЭП и соблюдайте меры противопожарной безопасности при санитарной очистке территорий и нахождении на природе! При угрозе возгорания или повреждения электрических сетей и их неисправностях, представляющих опасность для здоровья, жизни, имущества людей, обращайтесь по телефону горячей линии 8−800−1000−380.

Все новости региона
Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 «Руслан»
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
В самолетах установят кровати для пассажиров эконом-класса
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
В России введут ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Страховые выплаты планируют делать только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь