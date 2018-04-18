«Красноярскнефтепродукт» «поглощает» другие сети АЗС в Красноярском крае

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Крупнейшая сеть заправок «Красноярскнефтепродукт», 77% акций которой принадлежит правительству края, расширяет сеть заправок. В итоге сеть автозаправок расшириться до 168.

Под её управление перешли 28 АЗС компании «Магнат-РД». 14 из них будут работать на основных магистралях Красноярска: Партизана Железняка, Брянской, Взлетной, Караульной, 60 лет Октября, Ладо Кецховели, 26 Бакинских комиссаров — там, где КНП прежде не было.

Еще 14 АЗС появятся на территории края: Лесосибирске, Енисейске, Канске, Кодинске, селе Казачинское и Атаманово. В настоящее время ведутся работы по брендированию заправок, а также завершается оформление необходимых документов.