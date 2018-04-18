Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Бывшая девушка Димы Билана беременна
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Дочки Канделаки, Навки и другие на вечеринке Tatler
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Мнение: Корбину должно быть стыдно за поддержку России
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
7 вещей, которые могут спугнуть женский оргазм
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
11Акции в память о погибших в Кемерово
06:25 (мск), источник: АиФ Красноярск

«Красноярскнефтепродукт» «поглощает» другие сети АЗС в Красноярском крае

В его состав вошли 28 автозаправок компании «Магнат-РД».

Источник: Reuters

Крупнейшая сеть заправок «Красноярскнефтепродукт», 77% акций которой принадлежит правительству края, расширяет сеть заправок. В итоге сеть автозаправок расшириться до 168.

Под её управление перешли 28 АЗС компании «Магнат-РД». 14 из них будут работать на основных магистралях Красноярска: Партизана Железняка, Брянской, Взлетной, Караульной, 60 лет Октября, Ладо Кецховели, 26 Бакинских комиссаров — там, где КНП прежде не было.

Еще 14 АЗС появятся на территории края: Лесосибирске, Енисейске, Канске, Кодинске, селе Казачинское и Атаманово. В настоящее время ведутся работы по брендированию заправок, а также завершается оформление необходимых документов.

Напомним, год назад бывший губернатор Виктор Толоконский намеревался продать часть акций «КНП», но не успел.

Все новости региона
В кемеровском торговом центре погиб 41 ребенок
Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 «Руслан»
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
В самолетах установят кровати для пассажиров эконом-класса
Вице-президент РЖД уволен после проверки Генпрокуратуры
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь