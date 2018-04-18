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06:13 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярске подорожало вторичное жилье

За первый квартал 2018 года в Красноярске выросли цены на вторичное жилье и аренду однокомнатных квартир. К такому выводу пришли аналитики портала Domofond.ru.

Источник: НИА Красноярск

Так, в декабре прошлого года квадратный метр «вторички» стоил 54 690 рублей, а в марте этого года — уже 55 559. Таким образом, рост цен составил 1,6% за несколько месяцев. Стоимость жилья на вторичном рынке выросла во всех районах города. Сильнее всего выросли цены в Ленинском и Октябрьском районе — на 2,9%. На втором месте по повышению стоимости оказался Советский район — здесь цена квадратного метра выросла на 2,3%. Наименьший рост цен эксперты отметили в Центральном районе — на 0,9%.

Кроме того, в Красноярске снизился спрос на одно- и двухкомнатные квартиры, но на трехкомнатные он повысился на 0,4%. В Красноярском крае подорожало и загородное жилье: в среднем его стоимость стала выше на 1,5%. Маленькие (до 75 кв. м) и очень большие (от 250 кв. м) дома подорожали на 3% и 3,8%. А загородное жилье площадью от 75 до 150 кв. м, наоборот, стало дешевле на 1,8%.

Также в Красноярске увеличилась цена аренды квартир. Например, в декабре прошлого года «однушку» можно было снять за 12,8 тыс. рублей в месяц, а в этом марте — уже за 12,9. В среднем арендная ставка повысилась на 1,6%. Но цены на аренду увеличились не во всех районах города: в Центральном районе они стали ниже на 0,8%.

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