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06:07 (мск), источник: Восток Медиа

«ТерминаТОР» устроит для туристов утилизационное зрелище в Приморье

Депутаты Законодательного собрания по экономической политике и собственности Приморского края посетили ТОР «Надеждинская». Представители парламента обсудили с резидентами планы реализации инвестиционных проектов, а также смогли увидеть ход строительства многоприбыльных предприятий, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Территория опережающего развития «Надеждинская», которая была создана в 2015 году в Надеждинском районе, является одной из четырёх существующих ТОР в регионе. На сегодняшний день корпорация развития Дальнего Востока успешно заключила с её резидентами 38 соглашений. В дальнейшем здесь должны появиться предприятия, которые смогут обеспечить местное население тремя тысячами рабочих мест. Более того, объём ожидаемых инвестиций к 2025 году составит 22,8 миллиарда рублей.

«Сумма инвестиций для жителей Надеждинского района говорит сама за себя. Из краевого бюджета в ТОР вложено и освоено 1,1 миллиарда рублей. На деньги из федерального бюджета строится инфраструктура водоснабжения и теплоснабжения. Эти затраты предусматривают 3,7 миллиарда. Нам, как представителям законодательной власти, хотелось бы видеть, как в будущем эти деньги возвратятся и приумножатся за счёт заработка предприятий опережающего развития. Это станет доказательством эффективности вложений, что в свою очередь положительно повлияет на развитие экономики региона», — отметил председатель комитета Сергей Ищенко.

На данный момент на территории уже идёт строительство некоторых инвестиционных объектов. Один из них — завод по закалке стекла и изготовления изделий из нелинейного стекла. Строители возвели каркас здания. Как рассказал директор компании «Рев-Стройпром» Евгений Рубан, предприятие начнёт работать в 2019 году.

«Линия производства такой направленности поблизости есть только в Хабаровском крае, а мы станем первыми в Приморье. Вся наша продукция пойдёт на региональный рынок. Планируем производить около 1,5 тысяч квадратных метров закалённых стеклопакетов в месяц. Также в дальнейшем хотим построить близ завода общежитие для трудящихся», — сообщил директор предприятия.

Помимо прочего, на территории в скором времени начнётся строительство первой в крае линии по утилизации подержанных автомобилей ООО «ТерминаТОР». Проект предусматривает безотходную утилизацию деталей по технологии японской компании Arai Shoji Co. Ltd, что во многом сможет решить экологические проблемы в регионе.

«Предусмотрена любая погрешность в отношении жидкостей и других составляющих компонентов автомобилей. В работе задействуем небольшое количество человек, поскольку линия автоматизирована. В цехе мы планируем также установить смотровые площадки, чтобы за процессом утилизации смогли понаблюдать все желающие. Мы считаем, что это может привлечь туристов», — рассказал менеджер проекта Владимир Насулич.

По большому счёту, на данный момент из 38 предприятий строительство начали лишь несколько, что в свою очередь вызвало возмущение у некоторых представителей парламента. Депутат комитета ЗС ПК Артём Самсонов сказал, что на данном этапе хотелось бы видеть больший результат. Сейчас некоторые резиденты ссылаются на приостановку работ из-за зимнего периода: «Мы посмотрели всего три площадки, из которых одну вообще сложно назвать площадкой. Нас уверили, что летом здесь начнётся активное строительство, поэтому в любом случае осенью мы приедем снова и проверим, что изменилось, и изменилось ли».

В завершении заседания Сергей Ищенко выразил уверенность в успехе ТОР «Надеждинская». Он считает, что здесь в ближайшие годы откроется не одно производство, а все возникшие у инвесторов проблемы представители региональной власти помогут утрясти. Для этого комитет в дальнейшем собирается провести ещё одно заседание совместно с представителями корпорации развития Дальнего Востока.

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