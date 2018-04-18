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07:42 (мск), источник: Коммерсантъ

«Делимобиль» удваивает автопарк в Уфе

Крупный российский оператор каршеринга — «Делимобиль» сообщил об удвоении автопарка в Уфе. Компания начала работать в городе в октябре прошлого года с парком 50 автомобилей Hyundai Solaris. Он увеличен до 100 машин.

Стоимость минуты аренды в базовом тарифе, по информации пресс-службы компании, остается прежней — 7 руб., в тарифе «Сказка» — 8 руб. Финансовых показателей работы в Уфе «Делимобиль» не раскрывает.

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По данным компании, среднее время аренды составляло 29 мин, расстояние — 55,5 км. Чаще всего днем автомобили арендовались в Черниковке, Инорсе, Зеленой роще и районе Дворца спорта, вечером — в историческом центре города.

Каршеринг — сервис, предоставляющий в поминутную аренду автомобиль с помощью мобильного приложения. «Делимобиль» был запущен в 2015 году в Москве, парк оператора в столице составляет 6 тыс. машин. Также работает в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Грозном и Новосибирске. В Уфе кроме «Делимобиля» работает местный оператор каршеринга — Maturcar, эксплуатирующий 20 автомобилей Smart и Ravon.

Ирина Самойлова

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