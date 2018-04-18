В Красноярском крае начнут развивать глубокую переработку металлов
Господдержку могут получить технологические долины.
Господдержку могут получить технологические долины.
На территории регионов России появятся промышленные центры, где будут сконцентрированы предприятия по переработке алюминия и других металлов. Этот вопрос сейчас всесторонне прорабатывается в правительстве РФ. Создавать такие центры планируется преимущественно в Сибири. Об этом сообщил источник, близкий к Алюминиевой Ассоциации. Первыми господдержку могут получить технологические долины в Хакасии и Красноярском крае, создание которых компания РУСАЛ предложила на прошедшем Красноярском экономическом форуме-2018.
В правительстве полагают, что создание подобных центров станет ощутимым толчком для экономики региона. Возрастет число инновационных производств и НИОКР, а это, в свою очередь, положительно скажется на импортозамещении товаров с добавленной стоимостью. Кроме того, увеличится доля экспорта российской продукции, налоговые отчисления, занятость населения.
Основные проекты, которые планируется создать на базе Технологических долин РУСАЛа, — это производство кабельной продукции, строительных материалов, автокомпонентов, продукции для транспортного машиностроения и товаров народного потребления. Главная цель — замещение импортной продукции. На данный момент Россия ежегодно получает
Стоит отметить, что по пути стимулирования глубокой переработки алюминия и других металлов уже прошли Япония, Китай, Южная Корея и ЕС — то есть страны с высоким уровнем развития экономики. Россия же большую часть произведенного металла сегодня отправляет на экспорт, в то время как нынешний уровень потребления алюминия внутри страны не соответствуют уровню нашего экономического развития. От развитых в индустриальном плане стран — Германии, Южной Кореи, Китая — мы отстаем в 4−5 раз.