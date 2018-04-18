Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинские моряки угрожают Порошенко возвращением в Крым
В России построили тягач «Вощина-1»
Бывшая девушка Димы Билана беременна
Умер актер Андрей Невраев
Елену Захарову сравнили с лучшими советскими актрисами
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо
«Вегас» впервые в своей истории выиграл серию в Кубке Стэнли
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
09:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае начнут развивать глубокую переработку металлов

Господдержку могут получить технологические долины.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На территории регионов России появятся промышленные центры, где будут сконцентрированы предприятия по переработке алюминия и других металлов. Этот вопрос сейчас всесторонне прорабатывается в правительстве РФ. Создавать такие центры планируется преимущественно в Сибири. Об этом сообщил источник, близкий к Алюминиевой Ассоциации. Первыми господдержку могут получить технологические долины в Хакасии и Красноярском крае, создание которых компания РУСАЛ предложила на прошедшем Красноярском экономическом форуме-2018.

В правительстве полагают, что создание подобных центров станет ощутимым толчком для экономики региона. Возрастет число инновационных производств и НИОКР, а это, в свою очередь, положительно скажется на импортозамещении товаров с добавленной стоимостью. Кроме того, увеличится доля экспорта российской продукции, налоговые отчисления, занятость населения.

Согласно первым оценкам, правительство РФ вместе с крупнейшими центрами развития инвестируют в предприятия глубокой переработки больше 12 млрд долларов. Появятся больше 10 тысяч новых рабочих мест.

Основные проекты, которые планируется создать на базе Технологических долин РУСАЛа, — это производство кабельной продукции, строительных материалов, автокомпонентов, продукции для транспортного машиностроения и товаров народного потребления. Главная цель — замещение импортной продукции. На данный момент Россия ежегодно получает из-за рубежа больше 200 тысяч тонн алюминиевых полуфабрикатов. В основном, речь идет о радиаторах отопления, легкосплавных дисков, фольге, строительных конструкциях.

Стоит отметить, что по пути стимулирования глубокой переработки алюминия и других металлов уже прошли Япония, Китай, Южная Корея и ЕС — то есть страны с высоким уровнем развития экономики. Россия же большую часть произведенного металла сегодня отправляет на экспорт, в то время как нынешний уровень потребления алюминия внутри страны не соответствуют уровню нашего экономического развития. От развитых в индустриальном плане стран — Германии, Южной Кореи, Китая — мы отстаем в 4−5 раз.

Все новости региона
Защитник ФК «Енисей» дал показания РФС по Skype
Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 «Руслан»
Ссудный день. Как Россия избавляется от гособлигаций США
Альтернатива турбинам Siemens разрушилась на испытаниях
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ
Башкирский ученик напал на одноклассников с ножом и поджег школу
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь