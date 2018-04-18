В Красноярском крае начнут развивать глубокую переработку металлов

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На территории регионов России появятся промышленные центры, где будут сконцентрированы предприятия по переработке алюминия и других металлов. Этот вопрос сейчас всесторонне прорабатывается в правительстве РФ. Создавать такие центры планируется преимущественно в Сибири. Об этом сообщил источник, близкий к Алюминиевой Ассоциации. Первыми господдержку могут получить технологические долины в Хакасии и Красноярском крае, создание которых компания РУСАЛ предложила на прошедшем Красноярском экономическом форуме-2018.

В правительстве полагают, что создание подобных центров станет ощутимым толчком для экономики региона. Возрастет число инновационных производств и НИОКР, а это, в свою очередь, положительно скажется на импортозамещении товаров с добавленной стоимостью. Кроме того, увеличится доля экспорта российской продукции, налоговые отчисления, занятость населения.

Согласно первым оценкам, правительство РФ вместе с крупнейшими центрами развития инвестируют в предприятия глубокой переработки больше 12 млрд долларов. Появятся больше 10 тысяч новых рабочих мест.

Основные проекты, которые планируется создать на базе Технологических долин РУСАЛа, — это производство кабельной продукции, строительных материалов, автокомпонентов, продукции для транспортного машиностроения и товаров народного потребления. Главная цель — замещение импортной продукции. На данный момент Россия ежегодно получает из-за рубежа больше 200 тысяч тонн алюминиевых полуфабрикатов. В основном, речь идет о радиаторах отопления, легкосплавных дисков, фольге, строительных конструкциях.