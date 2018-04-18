В Омске разыграют дорожных аукционов на 175 млн рублей
Администрацией города 17 апреля объявлены торги по 14 дорожным объектам на общую сумму 174,6 млн рублей. Ремонт будет проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Администрацией города 17 апреля объявлены торги по 14 дорожным объектам на общую сумму 174,6 млн рублей. Ремонт будет проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
За эти деньги до 1 сентября в частности будут отремонтированы: объездная дорога у «Континента», улица 22-я Северная в границах улиц Средняя и Герцена, улица Семиреченская, улица Кирова, улица Бульварная, улица Комбинатская, улица 20 лет РККА, улица Фрунзе, улица Октябрьская, улица 1-я Трамвайная, улица Леонова, улица 13-я Комсомольская, улица Декабристов и улица Гагарина.
Ранее были объявлены торги по поиску подрядчиков еще на 17 участков