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07:52 (мск), источник: СуперОмск

В Омске разыграют дорожных аукционов на 175 млн рублей

Администрацией города 17 апреля объявлены торги по 14 дорожным объектам на общую сумму 174,6 млн рублей. Ремонт будет проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Источник: Reuters

За эти деньги до 1 сентября в частности будут отремонтированы: объездная дорога у «Континента», улица 22-я Северная в границах улиц Средняя и Герцена, улица Семиреченская, улица Кирова, улица Бульварная, улица Комбинатская, улица 20 лет РККА, улица Фрунзе, улица Октябрьская, улица 1-я Трамвайная, улица Леонова, улица 13-я Комсомольская, улица Декабристов и улица Гагарина.

Ранее были объявлены торги по поиску подрядчиков еще на 17 участков улично-дорожной сети.

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